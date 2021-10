L’adoption progressive mais forte du paiement sans contact se poursuit. Une évolution appelée à s’installer dans la durée, confie Ismaïl Bellali, Directeur général Adjoint du CMI.

Si commander en ligne était déjà dans l’air du temps avant l’épidémie du Covid-19, la crise sanitaire et ses restrictions ont accéléré cette tendance. Même chose pour le paiement sans contact qui a été facilement adopté par les Marocains. Ce mode de règlement est passé « d’un ratio contactless de 9,2% en nombre et de 3,7% en montant durant la période des 9 premiers mois 2020 à un taux de 32,5% en nombre et de 15,7% en montant durant la période des 9 premiers mois 2021 », annonce le Centre Monétique Interbancaire (CMI).

« Le paiement sans contact a été rapidement adopté par les usagers en raison de son efficacité. Simple et sécurisé, ce mode de paiement ne pouvait que séduire », explique à H24info Ismaïl Bellali, Directeur général Adjoint du CMI. L’activité du paiement via Internet est restée sur un trend fort ascendant avec une progression de +48,4% du nombre d’opérations et de +30,5% du montant global durant la période des 9 premiers mois 2021 par rapport à la même période de l’année 2020.

Lire aussi. Economie : les indicateurs hebdomadaires du BAM en 5 points clés

Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont ainsi enregistré, durant la période des 9 premiers mois 2021, 81,1 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 33,3 milliards de DH, soit une progression de +32,8% en nombre d’opérations et de +23,2% en montant par rapport à la même période de l’année 2020.

« Ces chiffres confirment la tendance haussière du commerce en ligne. Il ne s’agit pas d’un phénomène passager dû à tel ou tel événement, bien au contraire. C’est une évolution dans la durée. Les habitudes de paiement changent. Aujourd’hui, les clients porteurs de cartes bancaires vont plus facilement vers le paiement en ligne via internet ou encore le paiement sans contact », poursuit Ismaïl Bellali.

Sur un autre registre, l’activité domestique des cartes marocaines poursuit sa progression avec +19,1% en nombre d’opérations et +16,8% en montant global. Quant à l’activité paiement, celle-ci s’est montrée plus dynamique que l’activité retrait, avec une progression des paiements de +33,9% en nombre d’opérations et de +27,7% du montant global durant la période des 9 premiers mois 2021 par rapport à la même période de l’année 2020, révèle le CMI dans son rapport. Last but not least, le nombre de cartes bancaires émises par les émetteurs marocains a dépassé le seuil de 18 millions de cartes bancaires en circulation, dont presque déjà 10 millions de cartes avec la fonctionnalité du sans contact.