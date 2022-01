Une réunion du comité local chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention relative à la restructuration de la station touristique d’Oukaimeden, consacrée au lancement des travaux de mise à niveau et de revalorisation de cette Station de manière à consolider davantage son attractivité, a été tenue jeudi à Tahanaout, chef- lieu de la province d’Al Haouz.

Tenue en présence; notamment du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, du président du Conseil régional de Marrakech-Safi, M. Samir Goudar, et du gouverneur de la province d’Al Haouz, M. Rachid Benchikhi, cette rencontre a constitué le lancement officiel de la mise en œuvre des dispositions de cette la convention approuvée le 13 juillet dernier.

Cette convention, qui met à contribution plusieurs acteurs, porte sur la mise en œuvre d’un plan d’action visant à tirer vers le haut le nombre de visiteurs dans ce site pour atteindre 500.000 annuellement à l’horizon 2030.

Intervenant à l’ouverture des travaux de cette rencontre, le wali de la région Marrakech- Safi, a fait savoir que la remise à niveau de la Station de ski d’Oukaïmeden se veut un projet structurant pour la province d’Al Haouz et la région Marrakech-Safi visant à « créer un label reconnu à l’international ».

Tout en mettant en avant l’importance de la mise en place du comité local chargé de suivi de la mise en œuvre de la convention relative à la restructuration de cette station afin de veiller à la réalisation de ce projet dans les meilleurs délais, M. Kassi-Lahlou a indiqué que ce projet devrait favoriser la création d’entreprises et d’emplois pour les jeunes de la province.

Pour sa part, le Président du Conseil régional de Marrakech-Safi, M. Samir Goudar, a appelé les différents intervenants à fédérer leurs efforts pour assurer la réussite de ce projet national d’envergure, qui permettra à cette Station d’offrir des prestations de qualité, de renforcer sa capacité d’accueil et d’offrir des activités de manière professionnelle.

Dans ce sens, M. Goudar a affirmé que la Station touristique d’Oukaïmeden, véritable patrimoine naturel, recèle moult potentialités qui sont de nature à permettre le développement d’activités aussi riches que diversifiées, à même de mettre un terme à la problématique de sa saisonnalité.

Lors de cette rencontre, le directeur régional du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau de Marrakech-Safi, M. Mustapha El Hamdaoui, a présenté un exposé sur ce projet, notamment l’axe qui concerne l’amélioration de l’accès routier, pour un investissement global de 165 millions de DH,

Dans ce sens, M. El Hamdaoui a indiqué que cet axe prévoit l’élargissement de la voie sur les 80 kilomètres qui mènent à la Station, ce qui évitera aux conducteurs les zones d’ombre et les virages difficiles, estimant que chantier aura un impact positif sur la promotion de l’activité touristique ainsi que sur le secteur de l’artisanat dans la province.

Pour sa part, le Directeur général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), M. Imad Barrakad, a rappelé, dans son intervention, que l’étude du projet a été initié par la SMIT en 2018 pour un montant d’environ 600.000 DH, « ce qui a permis d’aboutir à ce plan d’action contenu dans la convention dont la mise en œuvre a été lancée officiellement aujourd’hui ».

Attractivité touristique

Et de poursuivre que la réalisation de « ce projet contribuera, sans nul doute, au renforcement de l’attractivité touristique de la province d’Al Haouz en particulier, et de la région Marrakech- Safi en général, en jetant les jalons d’un véritable tourisme de montagne durable et créateur de richesses ».

Ce projet, dont l’investissement global est estimé à 230 millions de DH, se fixe pour objectifs la promotion des potentialités de la montagne et son environnement immédiat, la création d’un produit distingué et à fort rayonnement ainsi qu’une richesse et une dynamique soutenue dans les zones limitrophes au Mont Oukaïmeden, en vue d’améliorer les conditions de vie des autochtones (création d’opportunités d’emploi, valorisation des produits locaux, développement des activités génératrices de revenu (AGR), création d’une dynamique commerciale et amélioration des services publics….etc).

Ce chantier d’envergure ambitionne aussi de créer des activités sportives et récréatives, de promouvoir la sensibilisation à l’importance de la pratique sportive, et enfin de générer de la valeur ajoutée aux niveaux local et régional.

Ce projet sera réalisé en deux tranches, dont la première porte sur le changement du modèle de gestion de la Station, l’adoption d’un modèle et une approche nouvelle de sa gestion, l’amélioration du rendement techniques des remontées mécaniques, outre le renouvellement des équipements et l’exécution des travaux de maintenance, la mise en place d’un programme structurel pour faire face aux risques de la chute de neige et l’installation d’équipements de sécurité.

Sont programmés également dans le cadre de cette première tranche, la création d’activités de distraction tout au long de l’année, la restructuration du domaine urbanistique de la Station, la résolution de la problématique de l’accès à la Station et le réaménagement du parking, le renforcement des outils de protection de l’environnement, la valorisation du produit forestier, la valorisation du produit matériel et immatériel de la région en vue de le faire connaître davantage auprès des visiteurs et enfin la formation des ressources humaines.

Quant à la seconde tranche de ce projet, elle porte sur le développement d’une nouvelle génération d’activités de distraction, la construction d’un restaurant panoramique au sommet de la montagne d’Oukaïmeden et la réalisation d’une télécabine.