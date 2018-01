Ouarzazate: hausse du nombre de touristes de 38 % en 2017

Le nombre des touristes ayant visité la province de Ouarzazate, durant les onze premiers mois de 2017, s’élève à 244.201, contre 177.445 au cours de la même période en 2016, soit une progression de 38 %.

Cette hausse s’explique par l’évolution (+ 44 %) de l’effectif des touristes non résidents (+ ¾ du volume global), puisque leur volume est passé de 132.245 en 2016 à 189.947, et aussi par l’évolution du nombre d’arrivées des résidents qui est passé de 45.200 en 2016 à 54.527 en 2017 (+ 20 %), indique le Conseil provincial du tourisme (CPT), rappelant l’importance du secteur qui constitue «la locomotive du développement socio-économique de toute la région».

Les français en tête du classement des touristes

Selon la même source, la France, premier marché émetteur avec 11,95 % des arrivées globales de la destination, a vu son volume s’apprécier de 31 %, passant de 22.220 entre janvier et novembre 2016 à 29.195 pour la même période de 2017.

En deuxième position, les visiteurs espagnols sont passés de 14.634 en 2016 à 22.293 en 2017, soit une progression de 52 %.

Les autres marchés classiques ont enregistré des hausses de 4 % pour le Royaume-Uni, 36 % pour l’Italie et 32 % pour la Hollande.

Les asiatiques friands de la destination

«Les meilleures performances» ont été relevées au niveau du marché asiatique, fait observer le CPT.

En effet, le nombre de touristes japonais est passé de 7.887 en 2016 à 13.400 en 2017 (+ 70 %), alors que le marché chinois continu d’enregistrer des « performances spectaculaires » puisque l’effectif des touristes est passé de néant en 2016 à 18.827 en 2017, indique le CPT, relevant que la suppression du visa d’accès au Maroc pour les Chinois a été «très bénéfique» pour la filière.

Pour les nuitées enregistrées l’année dernière dans les établissements d’hébergement classés de la province, Ouarzazate arrive en 2e place en termes de progression au niveau national (+36 %), le volume des nuitées est passé, en effet, de 265.591 au cours des onze premiers mois de 2016 à 360.607 durant la même période en 2017.

Par ailleurs, les nuitées des non-résidents sont passées de 187.570 en 2016 à 275.411 en 2017 (+47 %), alors que la progression des nuitées des résidents s’est située à + 9 %, le nombre de nuitées des touristes nationaux étant passé de 78.021 en 2016 à 85.196 en 2017.

La France, dont les nuitées cumulées sont passées de 34.334 à 43.969 nuitées entre 2016 et 2017 (+28 %), continue d’occuper la première place avec 12,19 % du volume global, suivit par l’Espagne dont le nombre de nuitées a affiché une évolution de 36 %.

Les nuitées des touristes de l’Italie, de la Hollande et du Japon ont progressé respectivement de 29 %, 31 % et 62 % entre les onze premiers mois de 2016 et 2017, alors que la Chine «continue d’impressionner» avec ses 24.937 nuitées à fin novembre dernier, occupant ainsi la 3e place en termes de nuitées après la France et l’Espagne.