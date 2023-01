Comme chaque année, ce sont des millions d’automobilistes qui devront s’acquitter de l’impôt sur les véhicules, communément appelé vignette en référence à ces autocollants qu’il fallait mettre sur son pare-brise. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette taxe cette année:

Comment faut-il payer?

Le barème de cet impôt n’a pas changé par rapport à l’année dernière. Ainsi, les propriétaires des véhicules à moteur Diesel de moins de 8 CV devront débourser 700 DH, contre 350 DH pour les véhicules à essence.

S’agissant des moteurs Diesel de 8 à 10 CV, le prix s’élève à 1.500 DH, contre 650 DH pour les véhicules à essence.

La vignette des véhicules Diesel de 11 à 14 CV s’établit à 6.000 DH tandis que pour ceux à essence, il faut débourser 3.000 DH.

Enfin, les véhicules avec une puissance supérieure ou égale à 15 CV sont imposables à hauteur de 20.000 DH pour les moteurs Diesel, et à 8.000 DH pour les modèles essence.

Où peut-on régler la vignette ?

La Direction générale des Impôts a mis en place, depuis quelques années, un système de paiement assez varié en partenariat avec le réseau bancaire et les prestataires de services de paiement.

Un réseau qui recouvre les agences bancaires, les sites e-banking et mobile banking des banques partenaires, les guichets automatiques bancaires (GAB), les points de paiement des réseaux des prestataires de services de paiement et les sites internet des prestataires de services de paiement.

Le coût ?

Le coût de l’opération varie selon le canal utilisé, à savoir 5,50 DH pour les GAB, e-banking et mobile-banking, 12 DH via internet voire 23 DH en optant pour les agences et points de paiement.

Que faut-il faire ?

Pour tout règlement auprès des agences bancaires et points de paiement physiques, il suffit de présenter la carte grise. En cas de paiement par GAB ou à distance (internet, mobile banking), il faut saisir les informations qui figurent sur la carte grise.

Sur internet, les automobilistes peuvent payer leur vignette à travers la plateforme mise en place par le Centre monétique interbancaire (CMI). Les banques et les prestataires de paiement délivrent une quittance ou un reçu faisant foi en cas de contrôle.

Quand ?

La période de paiement de la vignette s’étendra comme d’habitude du 1er au 31 janvier 2023.

Que risquent les retardataires ?

Ceux qui dépasseront le délai de paiement s’exposent à des pénalités. Le taux de majoration est de 15% sur le premier mois, en plus de 0,5% sur chaque mois. Le minimum à payer est de 100 DH.