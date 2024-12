L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a convaincu l’Association coréenne des agents de voyages (KATA) de tenir son congrès annuel à Marrakech du 14 au 19 décembre 2024.

« Une première pour cette association représentative de l’industrie touristique coréenne qui délocalise pour la première fois son événement annuel majeur au Maroc. Du 14 décembre et jusqu’au 19 décembre 2024, ce congrès rassemble donc plus de 60 participants, comprenant le top management de KATA, des dirigeants des tour-opérateurs coréens, de grandes personnalités du tourisme en Corée du Sud, ainsi que des journalistes coréens de la presse spécialisée et économique », indique l’Office dans un communiqué.

Ce congrès permet aux membres de KATA de partager leurs derniers bilans de ventes et les dernières tendances liées au tourisme en Corée du Sud. Il réunit ainsi, l’ensemble des acteurs de la profession et des spécialistes reconnus autour de sujets d’actualité liés au tourisme en Corée du Sud et au niveau mondial.

Au menu également, les stratégies à adopter pour le marché marocain afin d’augmenter les flux touristiques entre les deux pays.

L’organisation de ce Congrès permet ainsi à la marque de l’ONMT « Marrakech Forever » et plus globalement à la destination Maroc de se positionner sur l’un des marchés émetteurs de touristes les plus dynamiques actuellement et qui enregistre de fortes croissances.

Le poids du marché des touristes coréens à l’international est, en effet, estimé à plus de 32,12 milliards de dollars pour plus de 23 millions de départs à l’international.

L’ONMT entend ainsi exploiter cet énorme potentiel afin d’augmenter le flux des touristes coréens vers la destination Maroc.

La stratégie « Light in Action » se poursuit donc pour positionner la destination Maroc sur l’échiquier mondiale des destinations touristiques les plus attractives.