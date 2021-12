Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et de lubrifiants de la marque Shell au Maroc et de gaz de pétrole liquéfié de la marque Butagaz, renouvelle son partenariat avec l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) à travers la signature d’une convention de partenariat d’une durée de trois ans.

Ce partenariat vise à contribuer à l’atteinte de l’objectif national de réduction, à l’horizon de 2026, de la mortalité routière de 50%. Cela par le biais de multiples initiatives et programmes de sensibilisation adressés au grand public, avec un volet spécifique aux professionnels de la route. La prochaine action consiste en une campagne médicale de sécurité routière visant le dépistage des inaptitudes médicales à la conduite chez ces professionnels.

De plus, cette convention de partenariat vise à atteindre les objectifs suivants :

Prendre conscience de la nature des dangers engendrés par le fléau des accidents de la circulation ;

Inculquer aux citoyens les principes fondamentaux d’utiliser correctement l’environnement routier ;

Initier les jeunes d’une manière didactique, pratique et attractive aux règles de la circulation ;

Promouvoir la recherche scientifique et l’expertise dans le domaine de la sécurité routière.

La déclinaison de ces objectifs sera assurée à travers quatre axes majeurs de coopération à savoir:

1. L’organisation d’actions communes en matière de sécurité routière; l’organisation d’actions de communication online et offline, de sensibilisation et d’éducation routière au profit des différentes cibles;

2. Le déploiement d’actions événementielles et de Street Marketing au profit des conducteurs;

3. La mise en œuvre d’actions à caractère scientifique;

4. L’organisation d’actions d’éducation routière et de formation;

5. Le parrainage et sponsoring des actions menées par la Narsa selon ses programmes d’actions annuels.

Parmi les actions phares qui seront mises en œuvre cette année dans le cadre de ce partenariat, la campagne de dépistage des inaptitudes médicales à la conduite, organisée en partenariat avec Vivo Energy Maroc et l’Association Marocaine des Médecins Agréés à certifier l’Aptitude Médicale au Permis de Conduire (ASMAMAP) au profit des conducteurs professionnels. Le lancement officiel de cette action est programmé lors de la cérémonie de signature du nouveau partenariat.

«La sécurité routière est au cœur des priorités de Vivo Energy Maroc. Cette culture de la sécurité routière rejoint celle menée de longue date par notre entreprise dans le royaume. Nous avons mis en place un programme intégral en la matière en étroite collaboration avec la NARSA. Notre approche s’inscrit dans le long terme par une sensibilisation continue pour encourager à une plus grande responsabilité individuelle et collective», a déclaré George Roberts, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

«Vivo Energy Maroc et la Narsa confirment leur engagement commun en matière de sécurité routière. Cette convention renouvelée témoigne de l’efficacité de notre stratégie de partenariat public-privé. Les synergies que nous avons développées permettent d’obtenir des résultats concrets par une sensibilisation accrue en faveur de plus de sécurité routière», a poursuivi Benacer Boulaajoul, Directeur Général de la Narsa.

Vivo Energy Maroc poursuit son partenariat avec la Narsa et auparavant le CNPAC (Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation) depuis 12 ans à travers des actions de sensibilisation de son personnel ainsi que des automobilistes, et des campagnes d’éducation des populations les plus jeunes.

Sous le label du programme CODEWAHED plusieurs initiatives populaires en matière de sécurité routière sont initiées que ce soit au sein de l’entreprise, du réseau de stations-service Shell, dans les écoles ou auprès des médias.

Dernière action en date, Vivo Energy Maroc se joint à la Narsa pour mener une campagne médicale de dépistage des inaptitudes médicales des transporteurs professionnels en collaboration avec l’Association Marocaine des Médecins Agréés à Certifier l’Aptitude Médicale au Permis de Conduire. Un engagement soutenu qui vise à faciliter un changement culturel dans les comportements liés à la sécurité routière dans la population en général, et chez les professionnels de la route en particulier.

L’engagement de Vivo Energy Maroc pour la sensibilisation à la sécurité routière est constant depuis sa création. L’entreprise a mis en place des processus rigoureux visant à promouvoir le développement d’une culture de prévention en matière de sécurité et de santé associant toutes les parties prenantes de l’entreprise, collaborateurs, sous-traitants, partenaires et grand public.