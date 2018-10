Mutandis, dix ans de mutations

Mutandis fête ses dix ans. L’occasion pour le groupe spécialisé dans le rachat des marques et leur développement, de donner la parole à son management, pour évoquer le groupe et ses réalisations, les marques relancées, mais aussi les stratégies à l’international et les projets futurs.

Créée par Adil Douiri, la société Mutandis, spécialisée dans les biens de consommation, a repris et développé des marques historiques pour leur donner un nouvel essor au Maroc et en Afrique. Dernier exemple en date : la marque de jus de fruits Marrakech, lancée dans les années 1980 puis disparue, a été relancée avec succès. Adoptant comme slogan «Accélérateur de marques», Mutandis a connu ces dernières années une croissance soutenue grâce à sa haute technicité industrielle respectant les standards internationaux, mais aussi les compétences locales dont a su s’entourer le groupe.

Des gens brillants, diplômés des meilleures écoles et préparés à affronter le monde globalisé d’aujourd’hui et qui forment l’ossature d’un management de pointe.

C’est ce Top management qui s’est prêté au jeu des questions-réponses dans une série de cinq vidéos, à travers un concept original “ 10 ans, 10 questions en 10 secondes”. Tout y passe : des questions sérieuses, perso, parfois décalées… Dans ce premier épisode, les réponses de Fatim Zahra Mediouni, Directeur Administratif et Financier.