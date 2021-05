Pour célébrer la réouverture du McDo Corniche, l’enseigne lance un grand jeu concours baptisé « Mes Souvenirs au McDo Corniche » qui se déroulera du 27 avril au 26 mai 2021 ». À la clé ? Des smartphones, des polaroïds et une superbe moto !

C’était il y a presque 30 ans. McDonald’s choisissait la Corniche de Casablanca pour ouvrir son premier restaurant au Maroc et sur le continent africain. Aujourd’hui, le restaurant qui a connu son heure de gloire dans les années 90’s s’apprête à rouvrir ses portes après quelques mois de travaux. Et pour fêter cet évènement, la chaîne de restauration a décidé de nous gâter en nous offrant l‘opportunité de remporter une moto et plein d’autres cadeaux à travers son jeu concours « Mes Souvenirs au McDo Corniche ».

Du 27 avril au 26 mai, McDonald’s nous invite à nous remémorer nos doux moments passés au McDo Corniche, en famille ou entre amis ! Ce jeu-concours inédit consiste à partager des photos souvenirs prises au McDonald’s Corniche (dans n’importe quel lieu du restaurant situé près de Anfa Place) de 1992 à aujourd’hui. Seule condition : le participant doit apparaître sur la photo. Dès la photo choisie, il est invité à partager celle-ci en la postant sur le lien vers le site du jeu concours : www.mcdonalds.ma/restaurant-corniche.

Le jeu-concours se déroulera en plusieurs étapes ! Un premier tirage au sort, le 12 mai désignera trois gagnants parmi les 20 photos les plus likées. Un second tirage sera organisé, le 27 mai pour désigner trois autres gagnants, toujours parmi les 20 photos qui auront récoltés le plus de likes. Tous, remporteront de jolis gains : des smartphones dernière génération, un appareil photo polaroïd et 9999 points fidélité McDo au niveau de la mobile App concernant le programme fidélité McDonald’s Maroc.

Cerise sur le gâteau, le troisième tirage au sort nous réserve une surprise de taille : le grand gagnant remportera à l’issue de ce jeu inédit, une magnifique moto dernière génération.

Désormais, il ne vous reste plus qu’à plonger dans vos souvenirs, et de ressortir les vieux albums photos pour dénicher celles qui vous feront remporter le gros lot !

