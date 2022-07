Les travaux de la 14ème édition du Sommet des affaires USA- Afrique ont démarré, mercredi à Marrakech, autour du thème « construire ensemble l’avenir ».

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Sommet qui se poursuivra jusqu’au 22 juillet, à l’initiative du « Corporate Council on Africa » (CCA), connait la participation notamment, d’une importante délégation gouvernementale américaine, des ministres africains et des décideurs des plus grandes multinationales américaines et des milieux d’affaires africains.

Mr. @ChakibALJ : 1 in 4 citizens of the world will be African by 2050, a buying force of 2.5 bn consumers. 1/2 of this population will be under 25 and very well-connected. It is a huge opportunity but also a challenge that we should address by creating more jobs. #AfricaBizSummit pic.twitter.com/Bcm8kVsuQQ

— CGEM (@CGEM_MA) July 20, 2022