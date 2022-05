La ville ocre a été choisie à l’unanimité par les membres de l’Union internationale des concierges d’hôtels pour accueillir la 67e édition de son congrès international.

Marrakech accueillera du 11 au 24 mai 2022, la 67e édition du Congrès international des clefs d’or. La ville a été choisie à l’issue des votes des membres de l’Union internationale des concierges d’hôtels (UICH), soit 44 sections qui regroupent 85 pays. Celles-ci ont élu à l’unanimité Marrakech pour organiser la réunion du conseil d’administration de l’Association internationale des concierges des hôtels clefs d’or.

Ainsi, 150 concierges certifiés « Clefs d’or » se recueilleront à Marrakech avec un brin de la haute hospitalité marocaine ancestrale, indique l’association dans un communiqué.

« Notre but est de fonctionner et d’agir à la fois en tant qu’association marocaine de concierges d’hôtels professionnels et en tant que filiale de l’Union internationale des concierges d’hôtels (UICH). Dans cette optique, nous nous efforçons de mettre en place et de promouvoir des normes professionnelles et éthiques de notre métier », explique Youssef Mamouni, président des Clefs d’or Maroc.

Et d’ajouter: « Nous visons à développer la formation des nouveaux arrivés dans la profession et à renforcer et améliorer les compétences techniques et le professionnalisme des concierges. Nous tentons de favoriser le développement de l’industrie de l’hôtellerie et le tourisme en général et de maintenir des normes éminentes en termes de service pour nos clients ».