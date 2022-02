Le Maroc entretient des relations diplomatiques avec l’Ukraine depuis juin 1992, soit moins d’un an après l’indépendance de ce pays de l’ex-URSS. Voici l’essentiel des relations qu’entretiennent Rabat et Kiev et qui portent essentiellement sur le plan économique.

« Désireux de développer et d’approfondir la coopération économique et industrielle à long terme, en particulier la création de conditions favorables pour les investissements », le Maroc et l’Ukraine ont signé dès 2001 un premier accord de coopération. Celui-ci, signé par le Premier ministre de l’époque Abderrahmane Youssoufi, portait sur « la promotion et la protection réciproques des investissements » entre les deux pays.

20 ans après, à fin septembre 2021, les échanges des biens et des services entre le Maroc et l’Ukraine ont atteint près de 3,5 milliards de dirhams (365,93 millions de dollars), alors qu’en 2020, ils ont représenté 4,18 milliards de dirhams (438,6 millions dollars) au total. Selon le rapport annuel du commerce extérieur de l’Office des changes, le Maroc a même vu ses échanges avec l’Ukraine progresser de 15,2% en 2020.

Les importations du Maroc depuis l’Ukraine concernent principalement des céréales (blé, orge, maïs) d’Ukraine. Depuis 2012, l’Ukraine fait partie des cinq premiers fournisseurs de céréales au Maroc, indiquent des données publiées par l’ambassade ukrainienne au Maroc. Le royaume importe aussi des métaux non ferreux (ferroalliages, tôles), mais aussi du beurre, du miel, des aliments pour le bétail, de l’huile végétale, de l’ammoniaque, du papier, du carton et des meubles.

De son côté, le Maroc exporte en Ukraine des engrais, des voitures, des poissons, des vêtements et des chaussures et des équipements électriques.

Un pays « hautement prioritaire »

« Le Maroc est un pays africain hautement prioritaire pour le développement du commerce agricole bilatéral. Entre 2010 et 2014 le chiffre d’affaires des échanges commerciaux a triplé en passant, selon les statistiques ukrainiennes, de 112,5 à 330,2 millions de dollars, tandis qu’entre 2011 et 2020 les échanges ont presque doublé », souligne l’ambassade ukrainienne.

Rien qu’entre 2008 et 2012, les échanges commerciaux ont connu une « évolution encourageante, passant de près de 2,2 milliards de dirhams, à près de 6,9 milliards de dirhams en 2012 », indique une note de l’Institut royal des études stratégiques (IRES), datant de 2013.

Selon cette dernière, le commerce bilatéral « demeure caractérisé par sa concentration sur un nombre limité de produits ». Les échanges connaissent cependant un « déficit chronique en défaveur du Maroc qui n’a cessé de se creuser pour s’établir à -6,1 milliards de dirhams en 2012 contre -2,1 milliards en 2008 », déplorait l’IRES.

Par ailleurs, les deux pays organisent souvent des visites de responsables de haut-niveau au Maroc et en Ukraine. La dernière en date a eu lieu en janvier dernier. Le président de la Chambre des conseillers Naama Mayara avait reçu à Rabat, l’ambassadrice d’Ukraine au Maroc Oksana Vasilieva. L’objet de l’entrevue était de discuter des moyens « d’établir un dialogue parlementaire, politique et économique entre les institutions législatives des deux pays amis ». Naama Mayara avait alors décrit les relations entre le Maroc et l’Ukraine d' »amicales ».

Plusieurs autres accords de coopération

Pour « donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales et de promouvoir le rapprochement entre les deux pays », un groupe d’amitié parlementaire Maroc-Ukraine avait été créé en 2017. Une délégation ukrainienne avait alors fait le déplacement à Rabat. Ses membres avaient insisté sur les « énormes opportunités de coopération » entre les deux pays, sur les plans économique, touristique, scientifique et culturelle.

Sur le plan judiciaire, la Chambre des représentants a adopté, en avril 2021, trois projets de lois. Ils portent sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, le transfèrement des personnes condamnées entre les deux pays et l’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition.

Le Maroc et l’Ukraine comptent aussi trois autres accords signés en 2009, dans les domaines de l’eau, la marine marchande et la culture. Ahmed Réda Chami, alors ministre de l’Industrie, avait alors souligné que les deux pays disposent de « potentialités et de complémentarités importantes ouvrant des perspectives réelles de coopération » et que la coopération maroco-ukrainienne « ne peut que se développer et se prospérer à l’image des liens traditionnels d’amitié unissant les deux pays ».

« Nos politiques respectives sont un atout qu’il nous appartient d’exploiter judicieusement dans une coopération économique et commerciale mutuellement bénéfique pour les deux pays », avait-il ajouté.

Samedi, le Maroc a dit suivre « avec inquiétude l’évolution de la situation entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, tout en réitérant » son soutien à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de tous les Etats membres des Nations unies ».

« Le Royaume du Maroc rappelle également son attachement au principe de non recours à la force pour le règlement des différends entre Etats et encourage toutes les initiatives et actions favorisant un règlement pacifique des conflits », a souligné le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué.

Le nombre des Marocains qui ont quitté l’Ukraine, via les postes frontières, s’est élevé lundi à 16h00, à 1.534 personnes, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger à la MAP. Ce nombre, appelé à évoluer, est réparti entre la Pologne avec 720 personnes, la Roumanie avec 384 personnes, la Slovaquie avec 300 personnes et la Hongrie avec 130 personnes, précise-t-on de même source.

Pour prêter assistance aux citoyens marocains encore bloqués en Ukraine, les membres de l’ambassade du Maroc à Kiev ont été déployés dans la ville de Lviv, à proximité des passages des concitoyens souhaitant quitter l’Ukraine vers les pays limitrophes, a fait savoir la diplomatie marocaine.

⚠️Afin de prêter assistance aux citoyens marocains sur le territoire ukrainien, les membres de l’Ambassade du Royaume du Maroc à Kiev ont été déployés dans la ville de Lviv à proximité des passages des concitoyens souhaitant quitter l’Ukraine vers les pays limitrophes. pic.twitter.com/tgzhKgUk3Q — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) February 28, 2022