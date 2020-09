Six régions affichent un PIB/hab supérieur à la moyenne nationale en 2018 (HCP)

Six régions du Royaume ont présenté un produit intérieur brut (PIB) par habitant (PIB/hab) supérieur à la moyenne nationale qui s’est élevée à 31.473 dirhams en 2018, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Il s’agit de Dakhla-Oued-Ed-Dahab (85.669 DH), Casablanca-Settat (49.654 DH), Laâyoune-Sakia El Hamra (49.275 DH), Rabat-Salé-Kénitra (36.218 DH), Guelmim-Oued Noun (36.157 DH) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (32.114 DH), précise le HCP qui vient de publier une note d’information relative aux comptes régionaux de l’année 2018.

Dans les autres régions, le PIB/hab s’est situé entre 16.747 DH dans Drâa-Tafilalet et 26.479 DH Souss-Massa, ajoute la même source.

Lesdits comptes font également état d’une augmentation de la dispersion du PIB par habitant, l’écart absolu moyen ayant passé de 12.680 DH en 2017 à 13.106 DH en 2018.

Lire aussi. L’essentiel de la note du HCP sur le marché du travail

Par ailleurs, le HCP indique que la contribution du secteur primaire (agriculture et pêche) à la création de la richesse a dépassé, dans la majorité des régions, la moyenne nationale.

Ces activités ont contribué pour 28% au PIB de Dakhla-Oued-Ed-Dahab, 21,1% dans Fès-Meknès, 20,3% dans Drâa-Tafilalet et 18,6% dans Souss-Massa et Béni Mellal-Khénifra.

Les activités secondaires (industrie, mines, électricité et eau et bâtiment et travaux publics) ont représenté 25,9% du PIB au niveau national en 2018. Quatre régions ont affiché des parts supérieures à cette moyenne, à savoir Casablanca-Settat et Béni Mellal-Khénifra avec 34,9%, Tanger-Tétouan-Al Hoceima (32,2%) et Laâyoune-Sakia El Hamra (30,3%).

Les activités tertiaires (services marchands et non marchands) ont créé 50,1% de la richesse nationale en 2018. Les régions de Guelmim-Oued Noun, de Dakhla-Oued-Ed-Dahab et de Rabat-Salé–Kénitra ont présenté des structures économiques dominées par les activités des services, avec des parts largement supérieures à la moyenne nationale, respectivement de 69,6%, 61,8% et 60,8%. Elles ont affiché, toutefois, les parts les plus faibles relatives à la participation des activités secondaires à la création de la richesse régionale.