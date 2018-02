Le Maroc prend part à la Bourse internationale du tourisme de Milan

Le Maroc prendra part du 11 au 13 février à la Bourse internationale du tourisme de Milan (BIT 2018), l'un des salons professionnels les plus attendus à l'échelle mondiale et rendez-vous annuel privilégié pour les opérateurs du secteur.

Dans un communiqué, la délégation de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) en Italie a souligné que le stand du Royaume s’étendra sur 91 m2 où nombre d’agences de voyages devront présenter leurs offres et promouvoir par la même la destination "Maroc".

L’événement offre une opportunité pour informer les professionnels et les visiteurs sur le produit touristique marocain et échanger avec les différents intervenants dans le secteur, que ce soit en Italie ou dans d’autres pays.

Il sera également question de nouer des partenariats avec des agences de voyage et des tour-opérateurs internationaux et de diffuser des spots publicitaires via des médias italiens en particulier, ajoute le communiqué.

En marge de la BIT 2018, organisée par la société italienne Fiera Milano SPA, une série d’ateliers et de tables-rondes sont au programme avec une formule "multitarget" à l’adresse à la fois des professionnels et du grand public. Les débats seront axés sur les tendances phares du tourisme aujourd’hui ainsi que les défis qu’affronte le secteur dans le monde.

Selon la même source, pas moins de 1.500 exposants représentant 64 pays ont participé à l’édition 2017 de la Bourse internationale du tourisme de Milan. Y ont également pris part 2.000 entreprises opérant dans l’industrie touristique et quelque 47.000 visiteurs.