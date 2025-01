La récente visite du président mauritanien à Rabat semble avoir sonné une nouvelle ère dans les relations entre le Maroc et son voisin du sud, comme en témoigne un nouveau rapprochement dans le secteur de la pêche.

Selon un communiqué parvenu à H24Info, une rencontre s’est tenue lundi à Rabat entre Zakia Driouich, secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, et Ahmed Ould Bahia, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer le partenariat bilatéral dans le secteur de la pêche, un domaine d’intérêt commun pour les deux pays.

Lors de cet échange, qui fait suite à la visite, la semaine dernière, du président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani au Maroc, au cours de laquelle il a été reçu par le Roi Mohammed VI, Driouch et Ould Bahia ont exploré les pistes pour dynamiser la coopération bilatérale en matière de pêche.

Ils ont salué les relations de longue date entre le Maroc et la Mauritanie et rappelé que le premier accord dans ce domaine remonte à l’an 2000. Les deux interlocuteurs ont identifié la formation maritime, la recherche scientifique, l’aquaculture et la gestion des ressources halieutiques comme des axes majeurs de cette coopération.

De multiples points au menu

Point saillant de cet échange, la lutte contre la pêche illicite, non réglementée et non autorisée, a été abordé. Défi commun pour leurs pays, les deux responsables ont convenu de renforcer les échanges d’expériences et de bonnes pratiques sur cette problématique.

En outre, l’accueil d’étudiants mauritaniens dans les établissements marocains spécialisés en pêche a été discuté, soulignant l’importance de l’éducation et de la formation pour le développement durable du secteur.

Autre point au menu de la discussion, la mise en œuvre de l’accord de coopération signé en mars 2022. Cet accord, faut-il le rappeler, a pour objectif d’accélérer les initiatives communes. A cet effet, Zakia Driouich a invité le voisin du sud à la prochaine édition du salon Halieutis, faisant savoir que ce serait une autre occasion pour les deux pays de renforcer les liens économiques et de promouvoir la collaboration entre les acteurs de ce secteur.

Par ailleurs, les deux parties se sont entretenues sur la gestion partagée des ressources halieutiques, à savoir l’exploitation des petits pélagiques et la détermination des périodes de repos biologique pour préserver les écosystèmes marins.