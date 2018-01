Le vice-président des opérations de la BAD en visite de travail au Maroc

Le vice-président du Développement régional, de l’intégration régionale et de la prestation de services de la Banque africaine de développement (BAD), Khaled Sherif, effectuera une visite de travail au Maroc, du 29 janvier au 02 février, annonce un communiqué de la banque.

Cette visite, la première de M. Sherif au Maroc depuis sa prise de fonctions, le 1 er novembre 2016, vise à renforcer la coopération entre la BAD et le Maroc et à superviser les projets en cours dans le Royaume, indique le communiqué de la BAD, parvenu mercredi à la MAP.

Durant les cinq jours de sa mission, Khaled Sherif, accompagné de Leila Farah Mokaddem, responsable pays de la BAD pour le Maroc et d’une importante délégation, aura des entretiens avec plusieurs responsables gouvernementaux marocains. La délégation de la BAD rencontrera également plusieurs hauts responsables des secteurs public et privé et prendra part aux travaux de la Conférence de haut niveau organisée conjointement par le gouvernement du Maroc, le Fonds Monétaire International (FMI), le Fonds Monétaire Arabe (FMA) et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) à Marrakech.

La délégation effectuera, en outre, des visites de terrain pour s’informer de l’état d’avancement des projets, à l’exemple du projet d’approvisionnement en eau potable dans la région de Marrakech et du troisième programme aéroportuaire.

En près de 50 ans de partenariat, plus de 10 milliards de dollars américains de financements ont été accordés par la BAD au Maroc.

Le portefeuille actif de la BAD au Maroc compte à ce jour 33 projets et programmes, totalisant un engagement financier de près de 3,1 milliards de dollars.

Ces financements, dont plus de 85% sont dédiés aux infrastructures de base, couvrent différents secteurs, notamment l’énergie,les transports, l’eau et l’assainissement, l’agriculture ainsi que le développement social.