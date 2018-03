Sonasid: les résultats de retour dans le vert en 2017

Après une année 2016 déficitaire, la Société nationale de sidérurgie, Sonasid, retrouve des couleurs et ressort bénéficiaire en 2017, dans un contexte de marché national davantage concurrentiel et en surcapacité, commentent les analystes de BMCE Capital Bourse.

Le sidérurgiste national renoue avec les bénéfices et affiche, au terme de l’exercice 2017, un résultat net de 81 millions de dirhams -MDH- (contre une perte de 46 MDH une année auparavant) et une marge de 2,2%, relèvent les analystes financiers à l’occasion de la publication des résultats annuels de Sonasid.

De même, le chiffre d’affaires (CA) social ressort en progression de 21% à plus de 3,65 milliards de dirhams (MMDH), suite à l’augmentation des prix de vente moyens soutenue par la hausse des prix de la ferraille et du rond de béton sur les marchés internationaux, ont-ils souligné. Cette performance reste également attribuable à l’offre de produits et services de la société, cotée à la Bourse de Casablanca, ainsi que le développement de nouveaux marchés à l’export, explique la même source.

Sur le plan opérationnel et capitalisant sur une structure de coûts compétitive, Sonasid améliore sensiblement son EBITDA de 2,2x par rapport à fin 2016 à 265 MDH, tandis que le résultat d’exploitation passe de 5 MDH à 160 MDH, plaçant la marge opérationnelle à 4,4% (vs. 0,2% en 2016), a-t-elle ajouté. En consolidé, Sonasid affiche un CA en progression de 19,2% à 3,71 MMDH, un EBITDA qui fait plus que doubler à 273 MDH, et un résultat net part du Groupe (RNPG) bénéficiaire de 44 MDH, contre un déficit de 62,5 MDH une année auparavant.