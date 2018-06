Résidences Dar Saada innove et lance le duplex social dans le logement économique

Résidences Dar Saada, filiale du groupe Palmeraie Développement, annonce le lancement d’une innovation majeure dans le secteur économique: un duplex social à 250.000 dirhams.

Une première au Maroc dans le secteur de l'immobilier. Résidences Dar Saada a choisi avec le concept de duplex social de mettre sur le marché une nouvelle génération de logements économiques. Cette innovation s'inscrit dans le contexte d’un marché immobilier en pleine mutation, où les acquéreurs sont de plus en plus exigeants.

«Le lancement du duplex social s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2018-2020 des Résidences Dar Saada, qui vise le renforcement de son leadership sur l’habitat social de qualité au Maroc et en Afrique. A travers cette innovation de duplex social, notre ambition est d’améliorer le standing et la qualité du logement économique, tout en le rendant plus accessible», a déclaré Mohamed Ben Ouda, directeur général du Groupe Palmeraie Développement. Et d'ajouter: «Ce concept lancé, depuis peu, connaît un fort engouement de la part des futurs acquéreurs. Nous sommes heureux de constater que le duplex social est perçu comme une revalorisation de l’offre de logement “économique”».

Le droit à un logement de qualité

L’ambition des Résidences Dar Saada, à travers ce nouveau concept innovant de duplex social, est de donner un nouveau souffle à l’offre en corrélation avec les attentes des ménages en termes de qualité, de prix et de confort de vie. Avec cette nouvelle génération d’habitat social, Résidences Dar Saada conforte sa mission de garantir le droit à un logement de qualité.

Le duplex social comprend plusieurs avantages : une séparation plus nette entre les espaces de jour pour ce qui concerne la réception, la cuisine et les chambres, la présence d’un second étage qui atténue la notion d’appartement et de copropriété verticale et la possibilité d’une troisième chambre dans certains projets ainsi que d’une deuxième salle d’eau.

Ce nouveau concept sera lancé dans un premier temps à travers plusieurs projets des Résidences Dar Saada à Casablanca, Skhirat, Marrakech, Martil, Agadir et Beni Mellal. Un témoin est installé à Casablanca depuis le début du mois de Ramadan au niveau de la place Maréchal.

Bien que l’idée du duplex ne soit pas une première dans le domaine de l’immobilier, la touche d’innovation apportée par Résidences Dar Saada réside dans l’adaptation du concept, généralement réservé aux logements de standing supérieur, à la réalité du logement économique, où la densité et la maîtrise de la superficie unitaire, et donc du coût de revient final, sont deux conditions fondamentales du modèle économique du secteur.

Le concept de duplex sera intégré dans des résidences fermées autour de jardins privatifs avec un accès surveillé en répondant au besoin de sécurité et d’entretien exprimé par les acquéreurs, ainsi qu’un ensemble d’équipements et de commodités nécessaires au bien être des familles marocaines. Dans les projets où seront déployés les duplex sociaux, Résidences Dar Saada poursuivra ainsi la mission qui est la sienne : garantir le droit à un logement de qualité dans des lieux de vie équilibrés, harmonieux et propices à l’épanouissement.