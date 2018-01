Petit cadeau du gouvernement au patronat: 70 hectares de foncier à Laâyoune

Le gouvernement El Othmani s’apprête à adopter un projet de décret qui suscite la colère de certains élus des provinces du Sud.

Ce projet de décret autorise l’État à octroyer 70 hectares de fonciers de la zone franche de Laâyoune II (109 hectares) à des investisseurs affiliés à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Il fait suite à une demande du Wali de la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra, Yahdih Bouchab, au ministère de l’Industrie.

Cependant, ledit projet ne fait pas l’unanimité auprès des élus. Le PJDiste Ibrahim Daif, en particulier, l'a vertement critiqué dans Al Massae de ce 3 janvier. Selon lui, ce texte prévoit de modifier la superficie totale de la zone franche de Laâyoune estimée à 144 hectares, alors qu'elle devait abriter les activités d‘entreprises opérant selon un modèle économique propre aux provinces du Sud.

«Cette zone franche a forcément fait, avant son édification, l’objet d’études de l’État. On ne doit pas réduire sa superficie juste parce que la CGEM désire réaliser quelques projets», continue Daif. Et de conclure: «Cette initiative n’est pas raisonnable dans la mesure où du foncier est disponible au niveau du quartier industriel et qu’on peut même en créer un nouveau».