Pêche: la commission mixte maroco-espagnole en prospection à Dakhla

Une délégation de la commission mixte maroco-espagnole dans le domaine de la pêche maritime effectue une visite à Dakhla, du 15 au 18 février, en vue notamment de s’informer des opportunités d’investissement qu’offre la région dans ce secteur.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la rencontre périodique de la commission mixte maroco-espagnole de la pêche maritime, a souligné à la MAP le président régional de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) dans les provinces du Sud, Mohamed Lamine Hormatallah.

Initiée par la CGEM, cette visite constitue une occasion pour soutenir et défendre les intérêts communs dans le cadre de l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne (UE), a-t-il relevé, notant qu’une réunion élargie regroupant les membres de la commission mixte maroco-espagnole est prévue en vue d’examiner les développements du dossier de la pêche maritime et l’avenir de la coopération entre les deux parties dans l’objectif de faire aboutir le projet de renouvellement de l’accord et de relever les défis posés.

Il a mis l’accent, à ce propos, sur l’importance de cette rencontre et du rôle du secteur de la pêche maritime en tant que levier essentiel de développement dans les provinces du sud.

Dans le cadre de cette tournée, la délégation de la commission mixte maroco-espagnole a visité une unité industrielle de congélation et de conditionnement de poisson à Dakhla où des explications lui ont été fournies sur le mode de fonctionnement de l’usine et les étapes de traitement des produits de mer.

La délégation a également tenu une réunion au Centre régional d’investissement à Dakhla en présence d’acteurs économiques de la région au cours de laquelle les membres de la délégation ont pris connaissance des potentialités du territoire dans le secteur de la pêche maritime et des investissements réalisés par l’Etat en vue de développer la région.