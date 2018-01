Officiel. Laâyoune: El Othmani réduit de 70 hectares la zone franche

Le gouvernement El Othmani vient officiellement de réduire de 70 hectares le fonciers de la zone franche de Laâyoune II. Une décision qui avait fait polémique.

Quelques jours après la polémique suscitée par l’intention du gouvernement El Othmani d’octroyer 70 hectares de fonciers de la zone franche de Laâyoune II à des investisseurs affiliés à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la décision vient d’être officialisée.

En effet, la mesure d’abandon dudit foncier a été publiée dans le bulletin officiel daté du 15 janvier, en vertu d’un décret signé par le chef de gouvernement, le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique et le ministre de l’Économie et des finances.

Ce texte modifie ainsi la superficie totale de la zone franche de Laâyoune II qui passe désormais de 109 hectares à 39 hectares.

Pour rappel, la réduction de la superficie de la zone franche de Laâyoune II ne fait pas l’unanimité auprès des élus. L’annonce de cette décision avait également fait réagir la CGEM qui avait souligné qu’elle «n’a en aucun cas demandé à bénéficier de ladite zone ou une autre dans quelque région du Maroc que ce soit».