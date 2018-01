NOOR Midelt: ACWA Power, Engie et EDF avancent leurs pions

Les chose se précisent pour le méga projet solaire NOOR Midelt, qui permettra d'installer une capacité totale pouvant dépasser 800 MW.

Engie, EDF et Acwa Power ont fait, au cours du mois dernier, des offres techniques pour les travaux d'ingénierie, d’équipement de construction du projet solaire Noord Midelt, a révélé lundi à Bloomberg Obaid Amrane, membre du conseil d’administration de la Moroccan Agency for Solar Energy (Masen). Les travaux de Noor Midelt, qui consistera à terme en deux centrales solaires de 400 mégawatts chacune, devraient s’étaler sur une durée de 2 ans et demi, a ajouté la même source.

De son côté, Paddy Padmanathan, CEO d’Acwa Power a confirmé les dires d’Amrane, ajoutant que sa compagnie projette de soumettre une proposition financière avant avril ou mai prochain. Quant aux deux autres géants énergétiques mentionnés par le responsable de Masen, leurs départements presse n’ont pas fait de commentaires immédiats, souligne Bloomberg.

Par ailleurs, Amrane a déclaré que le financement des deux installations solaires sera probablement assuré par des banques de développement. À ce propos, la Banque mondiale a déjà émis un prêt de 400 millions de dollars (environ 4 milliards de dirhams) pour cofinancer Noor Midelt, a rapporté fin décembre Les Ecos. Avant, la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, le 8 décembre 2017 à Abidjan, un prêt de 265 millions de dollars pour financer la première phase du projet NOOR Midelt.

Quatre autres bailleurs de fonds devraient contribuer au financement de NOOR Midelt. Ce sont la banque allemande KfW avec un apport attendu de 750 millions de dollars, la Banque européenne d'investissement (200 millions de dollars), l’Agence française de développement (100 millions de dollars) et le Fonds pour les technologies propres (50 millions de dollars). Le reliquat des 2,2 milliards de dollars d’investissement global estimé pour NOOR Midelt devra être apporté par le futur adjudicataire du projet.

Le projet de complexe solaire NOOR Midelt permettra d'installer une capacité totale pouvant dépasser 800 MW. Elle contribuera ainsi à la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie énergétique nationale 2010-2030, dont l’objectif est de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du royaume à 42% à l’horizon 2020 puis à 52% en 2030.