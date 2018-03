Le Maroc, 1ère destination en dehors de l’Europe des touristes espagnols

Le Maroc est la première destination des touristes espagnols quand il s'agit de voyager en dehors de l’Europe, a souligné jeudi, à Marrakech, le délégué de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à Madrid, Mohamed Sofi.

"Pour l’année précédente, ils sont plus de 2.350.000 touristes espagnols, qui ont visité le Maroc, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2016", a-t-il fait savoir dans une déclaration à la MAP en marge des Journées techniques de la Confédération espagnole des agences de voyage (CEAV), qui se tiennent à Marrakech du 15 au 18 mars à Marrakech avec la participation de représentants de plus de 86 agences de voyages de ce pays ibérique.

Après avoir rappeler que le marché espagnol est le deuxième marché émetteur de touristes pour le Maroc juste après la France, M. Sofi a fait remarquer que la CEAV est un canal important pour promouvoir la destination Maroc auprès des agences de voyage.

Et de souligner que cette collaboration avec la CEAV permettra à coup sûr d’augmenter les arrivées des touristes espagnols à destination du Maroc.

Le responsable marocain a noté que la tenue des Journées techniques de la CEAV à Marrakech témoigne de la confiance des agences de voyage espagnoles en la destination Maroc grâce à ses infrastructures d’accueil, sa renommée internationale, sa culture, et grâce aux connectivités et aux lignes aériennes.

La tenue de cet événement à la Cité ocre confirme aussi que Marrakech est devenue une destination MICE par excellence, a-t-il insisté.

Le président de la CEAV, Rafael Gallego Nadal, a pour sa part, noté que Marrakech est devenue la porte d’entrée et la marque la plus importante des touristes espagnols.

"Lors de ces journées, nous ferons découvrir aux agences de voyages espagnoles qu’il existe d’autres villes magnifiques à visiter autres que Marrakech et Agadir, en l’occurrence les villes de Tanger, Ouarzazate et Fès", a-t-il fait savoir, indiquant que le Maroc offre une panoplie de potentialités touristiques dont la culture, la gastronomie, qui répondent aux attentes des touristes espagnols.

M. Rafael Gallego Nadal a noté que l’Espagne représente aussi un pont pour les touristes de l’Amérique latine désireux visiter le Maroc, faisant remarquer que les relations liant le Maroc et l’Espagne sont excellentes.

Organisées avec l'appui de l’ONMT, et la collaboration du Conseil régional du tourisme à Marrakech, ces Journées constituent un événement professionnel et social qui permettra aux agences de voyages espagnoles de mieux connaitre le Maroc, en particulier la destination Marrakech.

L’objectif est de permettre aux professionnels de s’imprégner de la culture et de l’histoire locale et de connaitre les atouts de cette destination, y compris sur le plan gastronomique, en vue de proposer aux clients des offres novatrices et actualisées.

Cet événement sera marqué par une rencontre de présentation de la destination et par une journée de travail sur plusieurs thèmes d’actualité pour le secteur, notamment les voyages combinés.

La CEAV est l'organisation nationale la plus représentative des agences de voyages, puisqu'elle regroupe pratiquement 90 % des agences de voyages espagnoles, et compte en ce moment plus de 3000 agences de voyages et associations.