L'UM5, l'EST-Salé et le Groupe PSA s'engagent à former aux métiers de l'automobile

Une convention de partenariat a été signée, mercredi à Salé, entre l'Université Mohammed V de Rabat (UM5), l'école supérieure de Technologie de Salé (EST) et le constructeur automobile français PSA, ayant pour objectif de développer la formation des étudiants aux métiers de l'automobile et de favoriser leur insertion professionnelle.

Paraphée dans le cadre de la première journée école-entreprise, par le directeur par intérim de l'EST-Salé, Abderahman Nounah, le directeur du Groupe PSA au Maroc, Rémi Cabon et le directeur par intérim de l'UM5, Abdelhanine Belhaj, cette convention s'assigne pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir les compétences pour les métiers de la production, du commerce et de l'après-vente automobiles.

Intervenant à cette occasion, M. Nounah a indiqué que cette convention permettra d'accompagner les étudiants par l’organisation de formations, de conférences, de visites de terrain et de stages à même de leur garantir une intégration directe dans la vie active.

En vue d'accompagner le développement économique et social de la région et du pays, l'EST-Salé s’est dotée depuis juin 2017 d’un nouveau département, celui des "Métiers mondiaux du Maroc: Industrie automobile et aéronautique" et d'une filière en licence professionnelle "Diagnostic et maintenance des systèmes électroniques embarquées dans l’automobile".

L'objectif est de répondre aux besoins socio-économiques de la région de Rabat-Salé-Kénitra dans le domaine de l’automobile et, plus tard, dans l’aéronautique, a noté le directeur, annonçant qu'à partir de l’année universitaire prochaine, l'école assurera une formation en "Technologies industrielles de l’automobile".

Pour sa part, M. Cabon a indiqué que ce partenariat témoigne de la volonté commune de mieux faire connaître et comprendre les métiers de l’automobile, soulignant que le groupe PSA Kénitra a inscrit la formation et l'orientation professionnelle des jeunes comme un des axes prioritaires pour garantir l’adéquation de ses besoins avec les cursus académiques.

Le Groupe PSA est un constructeur automobile français qui exploite les marques automobiles Peugeot, Citroën, DS, ainsi que Vauxhall et Opel, depuis le rachat de la division européenne de General Motors en mars 2017. PSA Peugeot Citroën est devenu Groupe PSA le 5 avril 2016.