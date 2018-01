Le HCP prédit un repli de la croissance économique à 2,8% en 2018

Le Haut Commissariat au Plan (HCP) prévoit une décélération de la croissance économique au Maroc, qui devrait se situer à 2,8% en 2018 contre 4% l'année écoulée.

Dans une conférence de presse, le patron du HCP, Ahmed Lahlimi Alami, a passé en revue les principaux indicateurs macroéconomiques en 2017 et 2018, mettant en relief certains facteurs qui handicapent encore le potentiel de l’économie marocaine et réitérant ses recommandations pour l’amélioration de la compétitivité et la diversification de l’économie marocaine à travers des réformes.

Ainsi, Lahlimi a indiqué que la valeur ajoutée du secteur primaire connaitra un repli de 1,3% en 2018 contre une hausse de 13,6% en 2017.

Selon les prévisions du HCP, le rythme de croissance des activités non agricoles devrait connaitre une «légère reprise» passant de 2,8% en 2017 à 2,9% en 2018.

S’agissant de l’inflation, exprimée par le niveau général des prix, Lahlimi souligne qu’elle devrait enregistrer une hausse passant de 0,2% en 2017 à 1,5% en 2018.

Le HCP prévoit également le maintien du déficit commercial à un niveau élevé, passant de 17,8% du PIB en 2017 à 18,2% en 2018.

Au sujet du taux d’épargne nationale, Lahlimi, a fait observer que celui-ci connaîtra un repli passant de 28,9 % du PIB en 2017 à 28,4 % en 2018.

Après avoir annoncé une aggravation du besoin de financement de l’économie (4,4 % en 2017 contre 4,8% en 2018), M.Lahlimi prévoit un allégement du déficit budgétaire qui devrait passer de 4% en 2017 à 3,5% en 2018.

Le taux d’endettement global connaîtra une «légère accentuation» passant de 81,6 % en 2017 à 82,3% en 2018, a-t-il ajouté.