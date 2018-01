Fêtes de fin d'année: Essaouira affiche complet

La ville d'Essaouira connait durant cette période des fêtes de fin d’année, un engouement fort remarquable, permettant aux différents établissements touristiques et hôteliers de cette cité emblématique, toutes catégories confondues, d’afficher complet.

La Cité des Alizés continue donc de gagner en notoriété et d’être l’une des destinations de prédilection parmi les plus prisée du Royaume, en accueillant en cette fin de semaine, à bras ouverts, des flux importants de touristes nationaux mais aussi étrangers, résolument décidés à y célébrer le nouvel an en familles ou entre amis et proches, dans une ambiance de convivialité singulière et d’hospitalité légendaire.

"L’ensemble des hôtels d’Essaouira, abstraction faite de leurs catégories, tout comme les autres unités d’accueil et d’hébergement battent leur plein, avec un taux de remplissage de 100 %, ce qui illustre clairement la bonne santé du secteur et la confiance qu’on place de plus en plus dans cette destination", a confié à la MAP, M. Redwane Khanne, président du Conseil Provincial du Tourisme (CPT).

M. Khanne, a fait part de la grande satisfaction des tours opérateurs (TO) face à cette belle performance, notant qu’Essaouira reçoit aujourd’hui des touristes de différents horizons dont, les marchés traditionnels qui confirment leur présence et leur confiance en cette destination, en l’occurrence les marchés espagnol et allemand, aux côtés d’autres marchés émetteurs prometteurs, à l’instar du marché asiatique, avec des touristes venus de Chine, de Corée du Sud et du Japon.

Dans ce sillage, il a tenu à rappeler que d’une capacité litière de 200 lits entre 1997 et 1998, la ville est passée actuellement à quelque 6.000 lits, toutes catégories confondues, notant que la Cité des Alizés s’est dotée d’une infrastructure d’accueil diversifiée et parfaitement adaptée aux différents budgets des ménages.

Et de poursuivre que pour réussir le challenge de la bonne organisation des fêtes de fin d’année, une panoplie de mesures ont été prises, en concertation avec les autorités locales, les élus et les professionnels du secteur, afin de permettre aux visiteurs de la cité des Alizés de passer un séjour des plus agréables et ce, en sensibilisant les hôteliers et les professionnels de la place quant à la nécessité de veiller au moindre détail relatif à la quiétude, au confort et au bien-être de leurs clients.

D’autres mesures ont été également prises pour le renforcement de la sécurité aussi bien à l’intérieur des établissements d’accueils que dans les différents coins de la ville, a-t-il relevé.

Durant les dix premiers mois de 2017, Essaouira a enregistré une hausse de 9% de ses nuitées déclarées par rapport à la même période de l’année 2016, et une hausse de 11% de ses arrivées, selon la Direction provinciale du tourisme.

Pour le seul mois de novembre, on note une hausse de 29% des nuitées et 34% des arrivées, comparativement à la même période de l’année écoulée.