La CGEM s'apprête à élire un successeur à Miriem Bensalah-Chaqroun

Miriem Bensalah-Chaqroun, présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), devrait quitter son poste dans quelques mois, après avoir passé six ans à la tête du plus grand représentant «du patronat» au Maroc.

Selon une source auprès de la CGEM, une réunion du Conseil d’administration de la Confédération se tiendra, ce mardi à Errachidia, pour déterminer la date de l’Assemblée générale censée élire un nouveau président.

Selon le statut de la CGEM, le président du «patronat» ne peut pas dépasser deux mandats. Bensalah-Chaqroun a en effet effectué deux mandats entre 2012 et 2015, et de 2015 à 2018 et n’a donc plus le droit désormais de se présenter à nouveau.