Aéroports du Maroc: 1,5 million de passagers enregistrés en février

Les aéroports du Maroc ont enregistré, en février dernier, un volume de trafic commercial de 1 555 910 passagers, soit ''une forte hausse’’ de 12,66% par rapport à la même période de l’année 2017.

L’aéroport Mohammed V a accueilli plus de 40 % du trafic passagers global, soit 665 566 passagers contre 633 885 passagers pour la même période de l’année 2017, en évolution de +5,00%, précise l’Office national des aéroports (ONDA), dans un communiqué.

Avec 393784 passagers, l’aéroport Marrakech-Menara, a enregistré une croissance de 23%, l'aéroport Agadir Al Massira a accueilli 136 743 passagers avec une évolution de 24,43%.

Avec 165 831 passagers accueillis, le trafic domestique a enregistré une croissance soutenue de 14,33% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le Trafic aérien commercial international, qui représente presque 90% du trafic global,, a, quant à lui, enregistré un volume de trafic commercial de 1 390 079 passagers, soit une hausse de 12,46%.

Cette croissance du trafic aérien international s’explique principalement, selon l’ONDA, par la forte croissance enregistrée par le segment Europe (+15,05%). Les segments de l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud ont également enregistré des évolutions positives respectivement de +27,46% et +42,34%.

Les marchés du Moyen et Extrême orient, des pays du Maghreb et celui de l’Afrique, ont connu, quant à eux, de légères hausses avec des taux de croissance respectifs de +0,02%, +0,26% et +1,46%.

Pour ce qui est du mouvement d’avions, il y a eu 13 328 au total, en hausse de 10,96% par rapport à la même période de l’année écoulée. La part de l’aéroport Mohammed V est de 46,31% de ce trafic, Marrakech Menara de 20,99% et Agadir Al Massira de 8,36%.

Avec 18 461 mouvements, le trafic des avions commerciaux ayant survolé l’espace aérien marocain a connu, durant le mois de février, une hausse de 0,6% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Enfin le trafic Fret a enregistré, pour sa part, une hausse de 6,10% et atteignait 6 184,30 tonnes contre 5 828,71 tonnes en février 2017.