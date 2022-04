Au premier trimestre 2022, l’excédent commercial a tourné en faveur du Brésil et a atteint 19,17 millions de dollars, le Royaume ayant importé du Brésil pour 242,73 millions de dollars.

Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Brésil ont atteint 466,3 millions de dollars au premier trimestre 2022, marquant un bond de 18,24% par rapport à la même période de l’année précédente.

Les exportations du Brésil ont été tirées notamment par les segments des « Sucres et produits de confiserie » (115,35 millions de dollars), des « Céréales » (87,067 millions de dollars) et de la « Fonte, fer et acier » (18,62 millions de dollars).

Pour sa part, le Maroc a notamment exporté à destination du Brésil des « Engrais » (141,4 millions de dollars), des « Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques » (49,39 millions de dollars) et des « Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques » (9,96 millions de dollars).

Le Brésil est devenu ces dernières années l’un des principaux partenaires commerciaux du Maroc. Les exportations du Royaume vers le pays sud-américain ont battu un record l’année dernière, depuis le début de la série historique en 2016.