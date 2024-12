Des études révèlent que le marché marocain dispose d’opportunités inexploitées, estimées à 12 milliards de dirhams (MMDH) d’exportations potentielles vers l’Afrique, a indiqué, lundi à Rabat, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira.

Ces études mettent également en lumière des perspectives supplémentaires dans diverses régions du continent, incluant 60 projets d’investissement susceptibles de renforcer les exportations marocaines, a poursuivi Hejira en réponse aux questions sur « le commerce extérieur du Maroc en Afrique » lors de la session des questions orales à la Chambre des représentants.

Dans ce sillage, il a incité les exportateurs marocains, notamment les petites et moyennes entreprises, à accroître leurs exportations vers l’Afrique, un marché porteur de 1,3 milliard de consommateurs.

En outre, Hejira a rappelé que le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et les pays africains est passé de 36,3 MMDH à 52,7 MMDH en 2023, notant que les exportations vers les pays africains représentent 7,6% du total des exportations marocaines.

Dans le détail, les phosphates et leurs dérivés constituent les deux tiers de ces exportations, suivis des produits de la pêche (36%), des véhicules (38%), des textiles et vêtements (2%), des produits en cuir (36%) et des équipements électriques (19,5%), a-t-il précisé.

Par ailleurs, il a fait savoir que le ministère prépare un salon des produits marocains destinés à l’exportation, prévu pour la fin de l’année prochaine, avec une section dédiée aux produits africains, dans le but de promouvoir la complémentarité entre les exportations marocaines et africaines, et ce conformément à la vision royale.