La paire USD/MAD continue de suivre sa tendance haussière atteignant ainsi un nouveau plus haut historique de 20 ans à 10,8089 durant la semaine allant du 12 au 16 septembre, selon Attijari Global Research (AGR).

À l’origine, un double effet restrictif pour le MAD, Panier/Marché de respectivement +0,49% et +0,12%, explique AGR dans sa récente note « Weekly Mad Insights – Currencies ».

A cet effet, les spreads de liquidité affichent une hausse de +12,4 PBS à 3,63% au terme de cette semaine reflétant les anticipations des opérateurs quant à des flux imports conséquents à court terme.

Le dirham devrait s’apprécier face au dollar à horizon 1, 2 et 3 mois, selon la même note et ce au titre de la période du 12 au 16 septembre. « En raison des conditions de liquidité sur le marché des changes, nous avons revu à la baisse nos prévisions de l’USD/MAD à horizons 1 et 2 mois. Face au cours spot, le MAD devrait s’apprécier face au dollar à horizon 1, 2 et 3 mois », indique AGR.

Tenant compte de la fin de la saison estivale, et dans l’attente de la fin des remontées de dividendes à l’étranger, nous pensons que les flux import et export devraient se rééquilibrer à CT, estiment les analystes d’AGR.

Lire aussi. Le dirham se déprécie de 1,97% face à l’euro

Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 10,75, 10,75 et 10,70 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,81. Face à l’Euro, le Dirham devrait s’apprécier à horizon 1 mois, 2 mois et 3 mois. Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,45, 10,45 et 10,40 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,79.

Pour sa part, la position de change bancaire se renforce à plus de 5 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, soit un plus haut d’un an selon les dernières données publiées par Bank Al Maghrib, relève AGR.

Les analystes d’AGR font observer aussi que les investisseurs scrutent de très près les décisions de politique monétaire de la Fed et la BCE, alimentant ainsi une volatilité intense au sein des marchés des changes, recommandant ainsi aux investisseurs de réduire leurs horizons de couverture.