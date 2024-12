Marché des capitaux: l’AMMC réadapte son organisation interne

A quelques jours de la nouvelle année, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), a adopté une nouvelle organisation interne.

Le régulateur marocain du marché des capitaux a décidé d’adopter une nouvelle organisation interne. Selon le communiqué parvenu à H24Info, à travers ce relifting, l’AMMC vise à accompagner le développement du marché et à mieux servir ses objectifs stratégiques. Il s’inscrit ainsi dans le processus de modernisation engagé depuis 2016.

La réorganisation, qui intègre un nouveau pôle, est le «fuit d’un diagnostic organisationnel et d’un benchmark mené auprès de plusieurs institutions nationales et internationales de référence», souligne l’AMMC.

Ainsi, cette nouvelle organisation de l’institution dirigée par Nezha Hayat se compose désormais d’un nouveau Pôle Métier, d’un Pôle Support et Développement, d’une Direction Contrôle, Surveillance et Enquêtes, ainsi que de trois entités transversales rattachées directement à la Présidence. Ces entités sont la Stratégie, Relations Internationales et Normalisation, la Communication, ainsi que l’Audit et les Risques Internes.

Dans les détails, le Pôle Métier, nouvelle composante de l’AMMC, intègre la Direction de la Gestion d’Actifs et de la Protection de l’Épargne, la Direction des Émetteurs et la Direction des Marchés. De son côté, le Pôle Support et Développement comprend la Direction Ressources, la Direction Juridique et Relations avec les Épargnants, ainsi que la Direction de la Transformation Digitale, Organisation et Data.

Cette réorganisation témoigne de la volonté de l’AMMC de rendre ses actions plus lisibles et de renforcer sa mission de protection de l’épargne investie en instruments financiers, explique le communiqué. Ceci viserait, in fine, à démultiplier la contribution de l’institution au développement du marché des capitaux au Maroc.

C’est, en somme, une nouvelle organisation pour une même ambition, ce qui est à saluer. Toutefois, il faudra attendre les mois à venir pour jauger de la pertinence de cette réforme.