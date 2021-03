À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, le groupe BCP, annonce le lancement d’une nouvelle solution de financement dédiée aux femmes porteuses de projets, et ce dans le cadre du nouveau dispositif établi par l’AMMC. Une belle initiative qu’on ne peut que saluer.

Cette opération de grande envergure est une première au Maroc et elle vise à soutenir l’autonomisation des femmes. Le Groupe procédera ainsi à une émission obligataire subordonnée, labélisée «Gender Bond ». Les fonds levés seront mis à la disposition de sa filiale Attawfiq Micro-Finance et seront exclusivement destinés au financement des femmes entrepreneures et auto-entrepreneures

Pour rappel, le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force des valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le groupe BCP est présent dans 32 pays dans le monde. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (26% de PdM) et un acteur majeur du financement de l’économie (24% de PdM).