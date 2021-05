Le chiffre d’affaires (CA) de Managem s’est établi à 1,256 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2021, en progression de 14% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette évolution s’explique, notamment, par la hausse importante des cours moyens de vente de l’ensemble des métaux produits par le groupe et l’augmentation de la production du cobalt provenant de la mine de Bou-Azzer et la consolidation des productions de cuivre et de zinc, indique Managem dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

Elle s’explique également par la commercialisation de la production de cathodes de cuivre attribuée à Managem en provenance de la mine de Pumpi en République Démocratique du Congo, relève la même source.

Toutefois, ces retombées positives ont été atténuées par le repli des productions d’argent et d’or en raison de perturbations opérationnelles conjoncturelles, relève le communiqué.

Pour soutenir sa stratégie de croissance, Managem a réalisé un CAPEX de 547 millions de dirhams (MDH) à fin Mars 2021, en particulier pour les investissements de construction du projet aurifère de Tri-K en Guinée dont le démarrage est prévu en 2021.

Pour sa part, l’endettement net s’est établi à 5,091 MMDH, en baisse de 411 MDH par rapport à fin 2020, marqué par l’amélioration des cash-flow du groupe.