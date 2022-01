Malgré un contexte difficile, marqué par les répercussions liées au Covid et la pénurie des semi-conducteurs, Hyundai a pu sortir son épingle du jeu en signant de bonnes performance en 2021.

Hyundai enregistre un record de ventes au Maroc, en dépit des problèmes d’approvisionnement auxquels doit faire face l’ensemble du secteur. En effet, Hyundai s’est hissée à la 3e position des marques automobiles les plus vendues au Maroc pour la deuxième fois consécutive. Hyundai a également réalisé une part de marché record sur les 5 dernières années de 7,8%.

La marque a enregistré un total de 13 600 ventes à fin décembre 2021, soit une progression de 41% par rapport à l’année 2020, s’inscrivant ainsi dans la tendance générale du marché qui a enregistré une évolution de 32 %.

Cette performance s’explique principalement par le renouvellement de l’ensemble de sa gamme de véhicules particuliers à savoir i10, i30, Accent, Créta, Tucson et Santa Fe, ainsi que le renforcement de sa gamme Hybride avec l’introduction d’une version exclusive de sa berline SONATA HYBRID équipée de toit à panneaux solaire et le lancement du SUV compact Hyundai KONA Hybrid.

Sur le segment des SUV premier segment du marché automobile marocain, Hyundai est n°1 des ventes de SUV au Maroc grâce à une gamme plus innovante et diversifiée avec de nouveaux designs dynamiques et modernes ainsi qu’une technologie avancée pour répondre aux besoins de toute sa clientèle.

« 2021 fût surprenante pour tous, mais dans un contexte de crise sanitaire et économique, les résultats de la marque au Maroc sont très positifs, en particulier notre performance sur le segment des SUV. Ces performances exceptionnelles sont de bonne augure pour Hyundai et nous permettent d’aborder 2022 avec confiance grâce aux nombreuses nouveautés que la marque a lancé en 2021 ou celles qu’elle lancera dans les semaines à venir. » A déclaré Oussama Berrada Gouzi, Directeur Général Global Engines.