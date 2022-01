L’usine de câblage automobile d’Oujda, relevant du groupe équipementier Aptiv et dont les travaux de construction ont été lancés lundi, permettra la création de 3.500 postes d’emploi directs pour les jeunes de la région, indique un communiqué du Conseil de la région de l’Oriental (CRO).

Cette nouvelle unité industrielle, dont le coup d’envoi des travaux a été donné par le président du CRO, Abdenbi Bioui et le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, s’étalera sur une superficie de 8 ha et nécessitera un investissement global de 394 millions de dirhams (MDH), précise le CRO.

La cérémonie de lancement de ce projet s’est déroulée avec la participation du directeur général du Centre régional d’investissement de l’Oriental (CRIO), du premier vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), du président de l’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobile (AMICA) et des représentants des sociétés MedZ, AtlantaSanad, ADEIS et Aptiv, en plus des vice-présidents du CRO et des membres du Conseil, d’élus et des chefs des services décentralisés, ajoute la même source.

Cité dans le communiqué, M. Bioui a souligné que ce projet contribuera à la création de postes d’emplois pour les jeunes et de nouvelles alternatives économiques, sachant que cette usine générera 3.500 emplois directs pour les habitants de la région.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des acquis du discours royal prononcé par SM le Roi Mohammed VI le 18 mars 2003 à Oujda, avec pour objectif de créer des projets de développement et d’encourager les investissements, a-t-il dit.

Dans le même sens, M. Bioui a salué le rôle important joué par le ministère de l’Industrie et du commerce pour l’appui à l’investissement dans la région de l’Oriental, et ce lors d’une rencontre tenue à cette occasion au siège de la wilaya de l’Oriental à Oujda, avec la participation du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour par visioconférence.

Le président du CRO a aussi fait savoir que l’annonce de la création d’importants pôles industriels dans l’ensemble des provinces de la région sera faite dans les prochains jours, rapporte le communiqué.

Le document rappelle, en outre, que le CRO a procédé récemment, dans le cadre de l’encouragement des investissements, à l’approbation de plusieurs cahiers de charges spéciaux, dans le but de diversifier les formes de soutien, garantir la qualité et l’efficacité de l’encadrement et de l’accompagnement apporté aux composantes du tissu entrepreneurial et réunir les conditions propices à l’édification d’un système régional de l’emploi.

Par ailleurs, et afin de soutenir la dynamique et la continuité de l’installation des sociétés industrielles sur le territoire de la région, le Conseil régional a également adopté la convention de partenariat relative à l’installation de la société internationale «Aptiv Service Maroc», spécialisée dans le câblage automobile, conclut le communiqué.