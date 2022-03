Selon la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF), la consommation des ménages devrait maintenir une tendance positive.

Les prix continuent à évoluer en eaux calmes: c’est en tout cas la conclusion de la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF). Au cours du mois de janvier 2022, l’indice des prix à la consommation (IPC) a stagné par rapport au mois précédent, suite à l’augmentation de l’IPC non-alimentaire de 0,1% et au recul de l’IPC alimentaire de 0,1%, affirme cette direction relevant du ministère de l’Économie et des Finances dans sa derrière note de conjoncture.

En glissement annuel, le rythme de progression de l’indice des prix à la consommation s’est accru de 3,1% à fin janvier 2022. Il s’agit, selon les analystes de la DEPF, d’un taux « faible comparé au taux enregistré dans d’autres pays à la même date, comme ceux de l’OCDE où le taux a atteint 7,2%« .

L’évolution de l’IPC au Maroc incorpore une croissance de l’indice des prix des produits alimentaires de 4,3% et de celui des produits non-alimentaires de 2,3%, suite notamment à la hausse des prix du transport de 5,9%.

Par ailleurs, s’il y a eu un ralentissement des crédits au secteur non-financier qui a concerné, surtout, les crédits aux sociétés (+2,2% après +6,2% l’année précédente), la DEPF note une croissance des crédits aux ménages qui s’est améliorée (+4,5% après +3,2% l’année dernière).

En gros, les experts du ministère de l’Économie note l’évolution favorable de certains baromètres, notamment les crédits à la consommation (+2,5% à fin janvier) et les créations d’emplois (+197.000 en 2021) ainsi que l’adoption par le gouvernement de mesures de soutien visant à limiter l’impact de la hausse significative de l’inflation à l’international sur le pouvoir d’achat des ménages. Ainsi, la consommation des ménages devrait maintenir une tendance positive, concluent-ils.