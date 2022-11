Xlinks organise une consultation publique dans le comté du Devon (sud-ouest de l’Angleterre), sur «un plan révolutionnaire de raccordement aux énergies renouvelables à faible coût du Maroc à travers l’énorme projet de construction d’une ligne électrique sous-marine».

Xlinks, la société britannique d’énergie renouvelable qui va développer le projet d’électricité Xlinks Morocco-UK, qui consiste en la connexion de la région riche en énergies renouvelables de Guelmim Oued Noun exclusivement à la Grande-Bretagne via des câbles sous-marins HVDC de 3 800 km, entamera cette semaine une période de consultation publique dans le Devon.

L’entreprise fait appel à la contribution locale pour façonner davantage ses plans, minimiser les perturbations potentielles pendant la construction et maximiser les avantages pour la région, indique un communiqué de la société.

Dans le cadre du développement du projet d’électricité Xlinks Morocco-UK, l’électricien britannique Xlinks a lancé une consultation publique pour recueillir les avis des citoyens du Devon sur les travaux proposés dans leur comté.

«Les propositions sont un élément essentiel du projet d’électricité Xlinks Morocco-UK, qui vise à aider à réduire les prix de l’énergie à la consommation, à renforcer la sécurité énergétique nationale et à atteindre les objectifs de décarbonation», affirme Xlinks dans un communiqué.

Nigel Williams, directeur de projet, HVDC Transmission, Xlinks a déclaré : « Le besoin d’un projet comme le nôtre grandit de jour en jour. Dans un contexte de volatilité croissante des marchés internationaux de l’énergie, il promet un approvisionnement exclusif et quasi constant en énergie renouvelable fiable, exempt des contraintes environnementales et météorologiques de la production basée au Royaume-Uni».

«Les travaux à terre proposés dans le Devon représentent une partie essentielle du plan et nous sommes très impatients d’en discuter. Cette consultation nous aidera à nous assurer que nous comprenons parfaitement comment minimiser les perturbations pendant la construction et comment nous pouvons être un bon voisin pour la communauté locale et l’environnement naturel. Nous explorerons également toutes les possibilités de contribuer au développement social et économique du Devon», indique la même source.

Par ailleurs, la société britannique a annoncé le 14 novembre courant qu’elle a réussi à attirer l’allemand Conenergy pour investir dans le Maroc- UK Power Project pour fournir une énergie exclusive et abordable à grande échelle.

Ce partenariat financier confortera le projet de câble électrique sous-marin devant relier le Maroc au Royaume-Uni comme le souligne l’électricien britannique.

«Conenergy investit déjà dans de nombreux projets d’infrastructure et d’approvisionnement en énergies durables, y compris des entreprises telles que le leader mondial des infrastructures de recharge Chargepoint et de nombreuses autres start-up. Conenergy est ainsi le moteur de la transition énergétique, du chauffage et de la mobilité», indique Xlinks dans un communiqué rendu public le 14 novembre 2022.

Le projet d’électricité Maroc-Royaume-Uni sera la plus grande entreprise de ce type au monde, utilisant une technologie éolienne et solaire éprouvée pour fournir 3,6 GW d’électricité durable, fiable et abordable au Royaume-Uni pendant une moyenne de 20 heures par jour. Opérationnel d’ici la fin de la décennie, Xlinks fournira chaque jour de l’électricité à 7 millions de foyers britanniques.

Le Maroc est devenu un leader international des énergies renouvelables au cours des 10 dernières années, développant des projets éoliens et solaires innovants, avec une expertise dans le pays et un cadre qui favorise les investissements dans les énergies renouvelables. Le Royaume a sa propre stratégie ambitieuse en matière d’énergies renouvelables et l’ambition de devenir un pôle d’énergie verte. Le projet Xlinks apportera des avantages économiques considérables aux deux pays concernés, en créant des emplois dans l’énergie verte et l’ingénierie au Royaume-Uni et au Maroc.