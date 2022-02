Au Maroc, les prix à la consommation ont progressé de 1,4% en 2021. Et cette hausse est bien partie pour durer et pénaliser les ménages.

L’inflation ne semble pas s’atténuer. En effet, les Marocains vont encore subir cette hausse légère, mais continue des prix à la consommation en 2021. Un coup dur pour le pouvoir d’achat des ménages au moment où de nouvelles hausses tarifaires viennent d’entrer en vigueur notamment sur le tabac ou encore l’électroménager.

Selon les derniers chiffres du Haut-commissariat au Plan (HCP) sur la région de Tanger, les prix des produits alimentaires ont même flambé en un mois seulement. Les prix des «huiles et graisses» ont grimpé de 18,9, ceux des «poisson et fruits de mer» et des «légumes» de 7%, le «pain et céréales» de 4,9% alors que les produits laitiers ont connu une hausse de 4,2% en décembre 2021.

Des hausses locales certes, mais qui n’augurent rien de bon surtout que l’office venait de confirmer, il y a quelques jours, la tendance inflationniste. L’indice des prix à la consommation annuel moyen a enregistré, au terme de l’année 2021, une augmentation de 1,4% par rapport à l’année 2020.

Cette hausse résulte de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,8% et de celui des produits non alimentaires de 1,8%.

La hausse des prix du carburant, elle, n’en finit toujours pas. Alors qu’à l’international, les cours de pétrole redescendent, le prix à la pompe a grimpé de 0,8% en moyenne nationale durant le mois de décembre.

La mauvaise nouvelle : ces hausses ne devront pas s’estamper de sitôt. Bank Al-Maghreb avait annoncé, il y a deux mois, que les prix à la consommation allaient se hisser à 2,1% en 2022.

Si la flambée de l’énergie a contribué à ces hausses, l’inflation s’explique aussi par la forte reprise économique mondiale post-Covid. Cette reprise a entraîné un choc d’offre marqué par des hausses des coûts de production, liées à des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement et, dans certains secteurs, des pénuries de matières premières.

À ce propos, le prix à la production industrielle continuent leur tendance haussière. Selon les récentes statistiques de l’institution publique, les coûts de production ont enregistré une hausse de 2,9% en glissement mensuel au cours du mois de décembre. L’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» signe ainsi sa treizième hausse a consécutive entamée en décembre 2020 (0,4%).

Si la hausse de prix de production ne se répercute jamais de façon immédiate ou encore complète sur le consommateur, il arrivera un moment où les industriels vont répercuter la hausse des coûts sur leurs prix de vente. Reste à savoir quelle sera la part qui se retrouvera dans les étiquettes.