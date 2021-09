Face à la « situation économique difficile » des professionnels du secteur et avec la « nette baisse » des nouveaux cas d’infection au Covid-19, les traiteurs demandent la réautorisation des rassemblements.

Depuis l’interdiction des rassemblements de plus de 25 personnes, y compris les mariages et les enterrements, les traiteurs sont en arrêt de travail. Une « situation socioéconomique difficile », déplore la Fédération marocaine des traiteurs (FMT) dans un communiqué, demandant au gouvernement de « lever les restrictions sur le secteur » et de réautoriser de nouveaux les rassemblements.

Le FMT demande au Comité de veille économique (CVE) de « prendre des mesures urgentes pour atténuer les répercussions économiques et sociales résultant des mesures prises par le gouvernement », regrette son secrétaire général Hassan Douch. La Fédération justifie sa demande par « l’amélioration de la situation épidémiologique » et la « nette baisse du nombre d’infections » au Covid19.

Dans le communiqué, Hassan Douch exprime aussi son engagement à « accompagner le retour au travail des traiteurs dans le respect des conditions et procédures sanitaires et préventives recommandées afin de préserver la sécurité des citoyens ».