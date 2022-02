Les prix mondiaux des denrées alimentaires sont repartis à la hausse en janvier, tirés par la poussée des huiles végétales dans le sillage du pétrole.

Stabilité des céréales

La hausse mondiale des prix est aussi imputable à celle des produits laitiers, dont l’indice a progressé de 2,4% en janvier, « sa cinquième hausse mensuelle consécutive », les plus fortes hausses étant à mettre au compte du lait écrémé en poudre et du beurre.

En cause: la « réduction des disponibilités exportables en provenance de l’Europe de l’Ouest » et le fait que l’on attende « une production en dessous de la moyenne en Océanie dans les mois à venir ». Des facteurs qui « ont contribué au resserrement des marchés mondiaux des produits laitiers, tout comme les retards dans le traitement et le transport dus au manque de main‑d’œuvre lié à la Covid-19 ».

La hausse est en revanche restée modérée pour les céréales (+0,1%), en dépit de tensions sur le maïs, dont les prix à l’exportation ont progressé de 3,8% sous l’effet de craintes de la persistance d’un temps sec en Amérique du Sud. Les prix du blé ont eux reculé de 3,1% en raison de l’abondance des récoltes en Australie et en Argentine.

La FAO note que les prix du riz ont eux progressé de 3,1% en un mois, sous l’effet d’une « baisse des récoltes » conjuguée à « la stabilité des achats réalisés par les acheteurs asiatiques ».

L’indice des prix de la viande a aussi légèrement augmenté en janvier, du fait du « niveau record » de la viande bovine, tandis que celui du sucre a reculé de 3,1%, notamment en raison de « perspectives de production favorables dans des pays exportateurs majeurs, l’Inde et la Thaïlande ».

Pour 2022, la FAO prévoit « une expansion des superficies emblavées au niveau mondial, sous l’effet de conditions météorologiques en grande partie favorables dans l’hémisphère Nord », et en dépit des prix élevés des engrais.