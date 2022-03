Le Maroc continue de compléter son arsenal législatif encadrant la culture du cannabis. Ce jeudi 3 mars, le gouvernement a adopté un projet de décret fixant les provinces où ces cultures du kif seront autorisées.

Près d’un an après l’adoption du projet de loi relatif aux usages légaux du cannabis, le 25 février 2021, le Maroc franchit un nouveau pas dans la finalisation de son arsenal législatif encadrant les cultures du cannabis.

Ce jeudi 3 mars, l’Exécutif, réuni en Conseil sous la présidence de Aziz Akhannouch, a donné son aval pour un projet de décret fixant les provinces où seront autorisées les cultures de cannabis. Selon ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Intérieur, les provinces concernées seront Chefchaouen, Al Hoceima et Taounate. Le texte précise qu’il sera possible d’étendre ces cultures à d’autres provinces pour répondre aux éventuelles demandes des investisseurs.

Lors de son point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a rappelé les prérogatives de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au chanvre indien, organisme étatique qui aura pour tâche la supervision et le contrôle des cultures de cannabis, mais aussi des processus industriels.

Cette agence, selon un décret déjà adopté, devra mettre à exécution la stratégie étatique en matière de cultures du chanvre indien, sa transformation, sa commercialisation, son exportation ou son importation pour des besoins médicaux, pharmaceutiques ou industriels. Elle est aussi habilitée, et de manière exclusive, à délivrer et à retirer les autorisations pour cultiver le cannabis, mener des missions d’inspection, et prendre des mesures coercitives envers ceux qui enfreindraient les lois encadrant ce secteur.

C’est à cette agence que les cultivateurs de cannabis devront adresser des rapports mensuels concernant toutes les informations liées à leurs activités: superficies cultivées, stocks, transformation, quantités vendues ou transformes…