Le volume des échanges entre la Russie et le Maroc fin 2021 a augmenté de 42%, s’élevant ainsi à 1,6 milliard de dollars, a rapporté mercredi, le représentant commercial de la Fédération de Russie au Maroc, Artem Tsinamdzgvrishvili, qui prévoit notamment une augmentation du nombre de PME russes sur le marché marocain.

«Fin 2021, le volume des échanges entre la Russie et le Maroc a augmenté de 42 % et s’élevait à 1,6 milliard de dollars. Le Royaume du Maroc reste le partenaire commercial le plus important de la Russie en Afrique», a-t-il déclaré, relayé par l’agence de presse russe TASS.

« Les exportations russes vers le Maroc affichent une tendance positive confiante. En 2021, elles ont augmenté de 60% – c’est le meilleur indicateur parmi tous les pays du continent », a poursuivi l’interlocuteur de l’agence. « Les importations en provenance du Maroc ont également augmenté, à la fin de l’année, de 11% et la balance commerciale entre les deux pays affiche un excédent de 778,4 millions de dollars en faveur de la Russie. »

« Il est gratifiant qu’en plus de la croissance prévue de la part de valeur des matières premières, principalement la chimie, la pétrochimie et les métaux, les produits de haute technologie aient occupé une part importante des exportations russes. Les livraisons de véhicules utilitaires de la Russie au Maroc ont augmenté de six fois, les produits alimentaires, ainsi que les pâtes et papiers de 3 fois. En 2021, du bœuf et du miel russes ont été livrés au Maroc pour la première fois», a déclaré Tsinamdzgvrishvili.

« De plus, l’approvisionnement en verre plat a commencé. Maintenant, au Maroc, il y a une forte demande de verre plat russe (environ 250 millions de dollars) après le faible niveau d’approvisionnement des années pandémiques de 2020 et 2021, ainsi que le manque de volumes nécessaires dans les entrepôts et les problèmes avec l’organisation de la logistique depuis la Chine », a-t-il déclaré.

Nouveaux produits russes au Maroc

« Un certain nombre de marchandises sont apparues dans les exportations russes en 2021 qui n’étaient pas fournies auparavant au marché marocain. Il s’agit des gaz de pétrole et des hydrocarbures gazeux, des moteurs à combustion interne, des cosmétiques et des produits de toilette, du verre en feuilles, des équipements pour la préparation et la préparation du tabac, des appareils ménagers électromécaniques, de la viande bovine congelée et du miel », a poursuivi l’interlocuteur de l’agence.

« En général, je voudrais noter une augmentation significative des projets conjoints russo-marocains en cours. En 2022, nous prévoyons une augmentation du nombre de petites et moyennes entreprises (PME) russes sur le marché marocain », a résumé le représentant commercial de la Fédération de Russie.