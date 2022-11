150 chefs d’entreprise venus de France, de Belgique, du Sénégal, mais aussi d’Italie, de Tunisie et bien sûr du Maroc vont se retrouver les 2 et 3 décembre à Marrakech. Une première organisée par Réseau Entreprendre, une association qui depuis plus de 10 ans aide des jeunes à monter leur entreprise dans une dizaine de pays.

Ils ont tous réussi dans l’entreprenariat. Et ils veulent aider des jeunes à créer à leur tour l’entreprise de leurs rêves. Ils sont bénévoles et acceptent de passer une partie de leur temps à soutenir des projets auxquels ils croient. Et ça marche. Lancée dans un premier temps en France, à l’initiative d’André Mulliez en 1986, Réseau Entreprendre regroupe plus de 15000 chefs d’entreprise qui ont permis la création de quelque 150 000 emplois, dont plus de 3200 au Maroc, au sein de 450 nouvelles sociétés.

Le système mis en place est simple et efficace: des jeunes qui veulent monter une startup déposent un dossier auprès de Réseau Entreprendre de leur pays. Si leur candidature est retenue, ils doivent franchir une étape essentielle: convaincre les 9 à 11 patrons qui constituent l’étape de validation et du comité d’engagement. Ils sont jugés sur l’intérêt et la fiabilité de leur projet, bien sûr, mais également sur leur personnalité, leur dynamisme, leur capacité à convaincre.

Et ils obtiennent alors un prêt à taux zéro, pouvant aller jusqu’à 225 000 dirhams. Mais surtout, ils bénéficient d’un accompagnateur, d’un chef d’entreprise confirmé qui va les parrainer, les aider à faire leurs premiers pas. Leur éviter notamment l’isolement et les aider dans leur réflexion, leur anticipation des problèmes. En contrepartie, le jeune dirigeant de startup s’engage à créer entre deux et cinq emplois en 3 ans.

Et ça marche. Au Maroc, par exemple, plus de 40 millions de dirhams ont été octroyés en prêts d’honneur depuis 2011 et 87 % des entreprises accompagnées par Réseau Entreprendre Maroc existent toujours 3 ans après leur lancement.

Mais au Maroc, le Réseau a besoin de poursuivre sa croissance. Comme le souligne Mehdi Laraki, Président de Réseau Entreprendre Maroc, «les jeunes sont nombreux à vouloir créer leur entreprise. Les financements existent. Ce qui est plus compliqué, c’est de convaincre davantage de chefs d’entreprise de participer à l’aventure. Or sans eux, rien n’est possible.»

Certes, le Réseau marocain est bien implanté, à Casablanca, à Rabat, à Agadir, à Tanger, à Marrakech (qui fête cette année ses 10 ans d’existence) et les chefs d’entreprise qui jouent le jeu sont aujourd’hui plus de 300. Mais il faut que ce chiffre augmente de façon importante car l’enjeu économique et social est considérable. André Mulliez avait eu cette formule lors de la création de Réseau Entreprendre: «Pour créer des emplois, créons des employeurs.» La formule est plus que jamais d’actualité.

Le colloque des 2 et 3 décembre est donc très important: cette première réunion internationale est une occasion unique de rassembler les membres et les lauréats des différents pays, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Nul doute que de nombreux chefs d’entreprise qui hésitent encore à donner bénévolement un peu de leur temps seront conquis, au contact de tous ces jeunes dont l’enthousiasme, la créativité et le sérieux sont un atout essentiel pour le royaume.