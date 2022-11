Voici dix points clés du rapport du Centre monétique interbancaire (CMI) sur l’activité monétique marocaine au titre des neuf premiers mois de 2022:

1- Les réalisations globales de l’activité monétique ont atteint 381,4 millions d’opérations pour un montant global de 315,3 milliards de dirhams (MMDH). L’activité est en progression de 17% en nombre d’opérations et de 14,6% en montant par rapport à fin septembre 2021.

2- Les cartes marocaines ont enregistré, en paiements et en retraits, 364,5 millions d’opérations pour 295,2 MMDH, en hausse de 15% en nombre et de 11,6% en montant. Les cartes étrangères ont enregistré, en paiements et en retraits, 16,9 millions d’opérations pour 20,1 MMDH (+88,8% en nombre et +89,7% en montant).

3- Le nombre de cartes bancaires émises par les émetteurs marocains a atteint 19,1 millions de cartes bancaires en circulation, dont déjà plus de 13,4 millions de cartes avec la fonctionnalité du sans contact.

4- Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 20,4 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 7,1 MMDH.

5- L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a augmenté, en nombre, de 36,2% à 19,5 millions de transactions et de 20,7% à 6,4 MMDH en montant. L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a progressé de 61,8% à 904.000 transactions pour un montant de 606,1 millions de dirhams (+89,8%).

6- Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré 108,6 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour 46,5 MMDH, en hausse de 33,9% en nombre et de 39,7% en montant.

7- Le réseau GAB (guichets automatiques bancaires) au Maroc a connu l’installation de 145 nouveaux guichets durant les neuf premiers mois de cette année (sans tenir compte des remplacements), soit une extension de 1,8% par rapport au 31 décembre 2021.

8- Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1.573 GAB, Marrakech (702), Rabat (663), Tanger (495), Agadir (443) et Fès (416).

9- Le réseau GAB a réalisé 271,7 millions de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères, en progression de 11,6% pour 268,5 MMDH, en hausse de 11,1%, soit une activité mensuelle moyenne de 4.526 opérations de retrait pour 4,4 millions de dirhams pour chaque GAB.

10- Le Ratio du nombre de cartes émises au Maroc par GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes bancaires marocaines sur le nombre des GAB installés, ressort à 2.346.