Le secteur des télécommunications au Maroc a enregistré une solide performance au cours des neuf premiers mois de l’année 2024. Selon les dernières données fournies par la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF), le parc de téléphonie mobile a progressé de 5,2%, atteignant près de 60,3 millions d’abonnés.

Ce chiffre reflète une dynamique positive, avec un taux de pénétration de la téléphonie mobile atteignant un niveau record de 161,3%, contre 154,8% à fin septembre 2023 et 133,5% à fin septembre 2019.

Ce bond dans la pénétration du marché est un signe indéniable de l’expansion continue du secteur, en particulier dans un pays où les smartphones et les services de communication sont devenus essentiels au quotidien. Selon la DEPF, cette évolution s’inscrit dans un contexte de diversification des offres et d’amélioration des services, notamment dans les zones rurales et les régions moins accessibles.

Croissance soutenue pour la téléphonie fixe et l’Internet

Le marché de la téléphonie fixe a également connu une évolution positive, avec une hausse de 6,4% à fin septembre 2024, après une augmentation de 7,8% en 2023. Le nombre d’abonnés à la téléphonie fixe a ainsi atteint environ 3 millions. Cette croissance reflète l’attrait croissant pour les offres de télécommunications fixes, notamment dans les foyers marocains qui cherchent des solutions de communication plus stables et performantes.

Du côté de l’internet, le nombre d’abonnés a dépassé les 42,1 millions à fin septembre 2024, enregistrant un taux de pénétration record de 112,7%. Cette dynamique est le résultat de l’expansion continue de l’accès à Internet, alimentée par l’amélioration des infrastructures et la démocratisation des offres de données. Le parc de l’internet a progressé de 6,5% à fin septembre 2024, après une consolidation de 8,1% un an plus tôt, ce qui témoigne de l’engouement croissant des Marocains pour la connectivité.

Perspectives de croissance soutenue

Ces résultats sont le fruit d’un secteur des télécommunications en pleine évolution, soutenu par les investissements dans les infrastructures, les innovations technologiques et une concurrence saine entre les opérateurs. Le marché marocain des télécommunications continue d’afficher des signes de résilience, avec des indicateurs positifs qui laissent entrevoir de nouvelles opportunités de développement.