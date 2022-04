Le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC) et l’Association des gestionnaires et formateurs des ressources humaines (AGEF) ont signé, lundi à Casablanca, un mémorandum d’entente (MoU) pour développer les compétences dans le domaine des ressources humaines et des fonctions supports.

Paraphé par le ministre l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et le président de l’AGEF, Zakaria Rbii, ce MoU définit le cadre de partenariat et les dispositions à mettre en œuvre pour le développement des compétences en réponse aux besoins des entreprises et des individus dans le domaine des ressources humaines et des fonctions supports, indique le ministère dans un communiqué.

Dans son esprit, le partenariat marque l’engagement des deux parties à œuvrer pour l’accompagnement des entreprises, surtout les très petites entreprises (TPE), dans leurs projets de développement, leur performance et valorisation ainsi que leur capital humain. Il s’agit également d’engager la réflexion et l’échange permanent d’expériences et d’expertises pour l’épanouissement et la reconnaissance de la fonction RH.

En effet, eu égard à la politique du ministère visant l’accompagnement des entreprises en matière de formations adaptées à leurs besoins par l’amélioration de l’employabilité des ressources humaines, ce partenariat, affirme la même source, s’inscrit dans le cadre de l’investissement dans le capital humain occupant des métiers dans les domaines susmentionnés, qui se situent au cœur de la quête d’une entreprise compétitive, et qui s’adapte à son environnement complexe et évolutif.

Cette collaboration constitue donc l’occasion pour mettre l’accent sur certains domaines managériaux et techniques, au sein des entreprises adhérentes à l’AGEF, non couverts ou peu couverts par l’offre de formation professionnelle actuelle, fait savoir le communiqué, notant que le présent MoU permet d’établir un plan d’action dans ce sens.

Modernisation de la gestion

D’après le communiqué, la performance attendue des ressources humaines (RH) est un sujet d’avenir pour tous les acteurs institutionnels, économiques, sociaux…, notamment pour les entreprises privées, pour lesquelles la modernisation de la gestion des métiers, des emplois et des postes est un moyen important qui permet d’atteindre cet objectif, en s’appuyant notamment sur la notion de compétences, aujourd’hui reconnue comme un outil central de management prévisionnel des ressources humaines.

En outre, Le MoU porte sur la valorisation du domaine des ressources humaines et des fonctions supports auprès des jeunes en leur proposant des « Formation Préparatoire à l’Emploi » et une mise en relation entre les candidats et les recruteurs parmi lesquels des membres de l’AGEF.