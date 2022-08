Si le Maroc est le pays le plus dépendant du paiement en espèces, la Norvège, la Finlande et la Nouvelle-Zélande sont les trois pays les plus proches de devenir des sociétés sans cash, suivis de Hong Kong, de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, de Singapour et des Pays-Bas, selon une étude publiée par Merchant Machine.

C’est une recherche qui identifie la popularité croissante des portefeuilles numériques comme « contribuant probablement à réduire l’utilisation de l’argent liquide ». Elle montre qu’Alipay est actuellement la solution de paiement sur Internet la plus populaire au monde avec 1,3 milliard d’utilisateurs, suivi de WeChat Pay (900 millions), Apple Pay (507 millions), Google Pay (421 millions), PayPal (377 millions), Paytm (333 millions), PhonePe (300 millions), Samsung Pay (140 millions), Venmo (52 millions) et Cash App (36 millions).

En revanche, les chiffres montrent qu’au Maroc, quelque 74 % de tous les paiements restent en espèces et 71 % de la population n’est pas bancarisée. Il s’agit là du pays le plus dépendant du cash avec un score global de 6,96. Il est suivi de l’Égypte (6,71), du Kenya (6,56), du Nigeria (6,54), des Philippines (6,42), de la Bulgarie (6,38), du Pérou (6,04), du Vietnam (6,03), de l’Indonésie (5,88) et du Kazakhstan (5,59).

Presque plus d’argent liquide

Dans les 10 pays répertoriés comme étant les plus proches de se débarrasser du liquide, la proportion de paiements en cash est désormais inférieure à 5 %, la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni et Singapour ayant la proportion la plus faible (1 %), suivis de la Norvège, de la Finlande, de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Zélande. Zélande et Suisse (2%) et Hong Kong et Pays-Bas (4%).

La recherche répertorie les pays selon un «score d’indice dépendant de l’espèce» global qui prend également en compte les pourcentages de personnes ayant accès à Internet. Mais pas seulement. Ladite recherche prend en considération les personnes avec une carte de crédit, les personnes non bancarisées ainsi que le nombre de distributeurs automatiques de billets par 100.000 adultes.

Sur la base de cette combinaison de facteurs, la Norvège a le score le plus bas de l’indice de dépendance aux liquidités (1,54). Elle est suivie de la Finlande (1,87), de la Nouvelle-Zélande (2,06), de Hong Kong et de la Suède (2,10), du Danemark (2,15), de la Suisse (2,21), du Royaume-Uni (2,22), du Singapour (2,32) et des Pays-Bas (2,46).

En Europe, les pays avec le score d’indice le plus élevé après la Bulgarie sont la Roumanie (6,51), la Grèce (6,42), l’Ukraine (6,26), le Portugal (5,80), la République tchèque (5,51), la Hongrie (5,16), la Slovaquie (4,85). ), la Pologne (4,75) et l’Italie (4,74).

« La Bulgarie est le pays le plus dépendant des espèces en Europe, effectuant 74% de tous les paiements en espèces et offrant 91 distributeurs automatiques de billets pour 100 000 adultes, bien que plus de 70% de la population ait un compte bancaire », indiquent les chercheurs.

« Malgré cette forte utilisation d’argent liquide, seulement 28% de la population bulgare n’est pas bancarisée, ce qui signifie qu’un bon nombre de titulaires de comptes doivent encore utiliser de l’argent liquide pour effectuer au moins certains de leurs paiements »

Accent sur le Royaume-Uni

La recherche se concentre également sur le Royaume-Uni et montre que les paiements par carte représentent plus de la moitié de toutes les transactions (51%), suivis de ceux effectués avec un portefeuille numérique (32%), le reste étant effectué en espèces (1%), par virement bancaire ( 7 %) et « autre », y compris acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) (9 %). C’est généralement structuré comme un processus de prêt d’argent à tempérament qui implique les consommateurs, les financiers et les commerçants.

« BNPL représente actuellement 6,8 % de la part de marché britannique des paiements de commerce électronique et devrait atteindre près de 10 % d’ici 2025 », déclarent les chercheurs.

Selon leurs dires, la Suède, l’Allemagne et la Norvège sont les pays leaders en ce qui concerne BNPL, qui représente plus de 20 % de la part de marché des paiements de commerce électronique dans les trois pays. « Le déclin des transactions en espèces au Royaume-Uni s’est accompagné d’une diminution du nombre de guichets automatiques disponibles pour les retraits en espèces, de plus en plus fermés », ajoutent les chercheurs.

Sans surprise, 2020 a vu la plus forte baisse du total des retraits en espèces au Royaume-Uni à -39,5 %, avec une nouvelle baisse de -5,7 % en 2021. « À la lumière de la baisse continue des paiements en espèces et du nombre de distributeurs automatiques de billets au Royaume-Uni, il semble que 2022 verra probablement une nouvelle diminution des retraits en espèces », concluent les chercheurs.