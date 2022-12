L’Office national des hydrocarbures et des mines a paraphé un accord avec la société israélienne NewMed Energy pour l’exploration de Boujdour Atlantique.

NewMed Energy a signé des accords avec Adarco Energy Limited et l’Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc (ONHYM) pour l’exécution d’activités d’exploration et de production de gaz naturel et/ou de pétrole dans le permis d’exploration de Boujdour Atlantique, situé au large des côtes marocaines dans l’océan Atlantique, indique la société israélienne dans un communiqué.

Selon l’accord, NewMed Energy détiendra 37,5% de la licence, dont la validité s’étend sur huit ans.

« Du jour au lendemain, nous étendons nos opérations internationales et devenons un organisme mondial à tous égards. Nous avons identifié un énorme potentiel au Maroc », a déclaré Yossi Abu, PDG de NewMed Energy.

Selon The Times of Israel, l’accord prévoit un délai de 30 mois à compter de la date d’octroi de la licence. Une « analyse géologique et géophysique » sera réalisée dans la zone en question, alors que le premier forage d’exploration devrait se faire après environ deux ans et demi, détaille le journal hébreu.

Pour l’instant, l’ONHYM et le département de Leila Benali n’ont pas encore communiqué officiellement sur cet accord.