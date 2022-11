Rabat a accueilli ce weekend le premier cycle de négociations sur un projet d’accord de libre-échange entre l’État du Qatar et le Maroc, rapporte l’agence de presse qatarie, Qatar News Agency.

La délégation de l’État du Qatar était conduite par Saleh Abdullah Al-Manea, directeur du Département de la coopération internationale et des accords commerciaux au ministère du Commerce et de l’industrie, tandis que la partie marocaine était conduite par Abdel Wahed Rahal, directeur général du Commerce au ministère marocain de l’Industrie et du commerce.

Une fois signé, cet accord sera le second entre le Maroc et un pays du Golfe, le premier ayant été signé avec les Émirats Arabes Unis. « Ces négociations s’inscrivent dans le cadre de sa volonté d’améliorer les perspectives de coopération bilatérale entre l’État du Qatar et le Royaume du Maroc dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne aspects économiques, commerciaux et d’investissement », a indiqué ce dimanche, selon la même source, le ministère du Commerce et de l’industrie de l’État du Qatar.

Au cours de la réunion, les deux parties ont souligné l’importance de la conclusion d’une telle convention et le rôle qu’elle jouera dans la réalisation des intérêts communs et le renforcement des relations de partenariat bilatérales afin de répondre aux aspirations des « deux pays frères ».

Ainsi, l’avant-projet d’accord de libre-échange entre les deux pays prévoyait l’examen des moyens de renforcer la coopération dans les domaines du commerce des marchandises, du commerce des services, de l’investissement et de la propriété intellectuelle, de la concurrence et du règlement des différends, en tenant compte des secteurs sensibles.

« À l’issue des négociations, un compte-rendu de la réunion du premier tour a été signé et un accord a été trouvé pour organiser le second cycle de négociations de l’ALE à Doha, la capitale du Qatar », conclut-on.