Les ventes globales de voitures neuves au Maroc se sont établies à 161.410 unités au cours de l’année 2022, contre 175.360 véhicules en 2021, a indiqué, vendredi à Casablanca, le président de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), Adil Bennani.

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée au bilan annuel 2022 du marché automobile au Maroc, Bennani est revenu sur la complexité du contexte de l’année écoulée marqué par de profondes mutations à l’origine du repli de 8% des ventes en glissement annuel.

Sur le total des ventes de l’année, la part des véhicules particuliers (VP) s’élève à 143.186 unités, contre 154.123 en 2021, pour une part de véhicules utilitaires légers (VUL) équivalente à 18.224 contre 21.237 une année auparavant, a-t-il fait savoir.

Et de souligner que de nombreux événements expliquent cette tendance baissière, notamment, la pénurie des semi-conducteurs, le dérèglement de la logistique mondiale, l’inflation galopante, l’augmentation des prix des hydrocarbures, ainsi que la contraction de la demande locale sur le deuxième semestre 2022.

Dans le détail, Bennani a relevé que le segment des VP a fléchi de 7% comparativement à 2021, dominé par la marque Dacia avec une part de marché (PDM) de 27,2% soit 38.885 unités vendues, devant Renault (15%) et Hyundai (9,2%).

Cette croissance négative est impactée par la disponibilité des stocks. Parallèlement, les marques asiatiques, dont Hyundai (3ème position), Toyota (7e) et KIA (9e), ont gagné une place chacune dans le Top 10 de la catégorie VP des marques les plus vendues, a-t-il fait observer, relevant que ces firmes ont moins souffert des problématiques supply de semi-conducteurs.

Pour ce qui est des VUL, le marché connaît une baisse générale plus prononcée de 14% par rapport à 2021, par manque de visibilité et d’incertitudes sur le contexte économique. La quasi-totalité des marques sont en régression excepté Renault qui reprend la tête du classement avec 26,6% PDM grâce au modèle Express qui remplace du Dacia Dokker, a rapporté M. Bennani. Par ailleurs, DFSK et Ford se placent en deuxième et troisième positions du Top 10 des VUL les plus vendus en 2022 avec respectivement 15% et 10% de PDM.

Croissance de l’hybride

Par type de motorisation, les ventes de motorisation essence ont grimpé de 14,3% en 2022, contre 10,8% en 2021, sous l’effet de la croissance de l’hybride, a-t-il indiqué, notant que la dynamique des ventes de véhicules à motorisation alternative se confirme avec une progression de 17% et une représentation de 3,5% du marché.

À ce titre, M. Bennani a souligné la présence davantage d’opérateurs dans le marché des véhicules à moteur non-thermique sous l’effet d’une offre de plus en plus fournie et compétitive, ajoutant que 18 marques et 71 modèles sont commercialisés sur le marché marocain en 2022 contre 16 marques et 57 modèles en 2021.

Par villes, Casablanca occupe la première place des ventes de VP en 2022 avec 41,5% des PDM, en léger recul de 1,6% par rapport à 2021, suivie de Rabat enregistre une forte régression de 15% à 10,7% de PDM et d’Agadir (7,8%) qui conforte sa troisième position devant Marrakech.